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上路前1天…聯邦法院叫停F-1、J-1簽證新規 D/S暫保留

特派員黃惠玲／綜合報導
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川普政府原訂15日起實施新規，限制國際學生最長停留四年，必要時再申請延長，但14...
川普政府原訂15日起實施新規，限制國際學生最長停留四年，必要時再申請延長，但14日最後一刻被聯邦法官喊停。圖為示意。（UIUC官方臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：聯邦法院在新規生效前1天，暫停F-1、J-1固定期限制度。
  • 重點二：現行D/S制度暫保留，留學生與交流訪客仍可依身分停留。
  • 重點三：法院先核發初步禁制令，案件後續仍可上訴與續審。

聯邦法官14日裁定，暫時阻止川普政府原定15日生效的國際學生簽證新規，讓F-1留學生及J-1交流訪客目前仍可沿用「身分持續期間」(Duration of Status，D/S)制度，不必立即改為最長四年的固定停留期限。

麻州聯邦地區法院法官塞勒(F. Dennis Saylor IV)發布初步禁制令(preliminary injunction)，阻止國土安全部(DHS)執行這項新規。這項裁決在新制預定上路前一天出爐，對全美國際學生、大學及研究機構影響重大。

DHS今年7月17日公布最終規則，計畫取消沿用多年的D/S制度。現行制度下，F-1國際學生及J-1交流訪客只要持續符合身分要求，原則上可以依學業或交流計畫需要留在美國，而不必因固定期限屆滿另外向移民局申請延長停留。

新規則原定9月15日生效，改為給予F-1及J-1持有人固定停留期限，通常依學業或交流計畫長度決定，但最長不得超過四年。如果學生需要更多時間完成學位、研究或實習，就必須向美國公民及移民服務局(USCIS)申請延長停留(Extension of Stay，EOS)。新規同時對轉學、更換教育目標及繼續攻讀其他學位增加限制。

包括國際教育工作者協會(NAFSA)、高等教育與移民總統聯盟(Presidents' Alliance on Higher Education and Immigration)、麻州獨立學院與大學協會(AICUM)及多個工會在內的團體，8月18日在波士頓提起訴訟，要求法院阻止新規實施。原告主張，DHS制定規則時未充分評估成本與效益，也沒有適當回應公眾意見、考慮負擔較小的替代方案，涉嫌違反《行政程序法》(Administrative Procedure Act)。

塞勒9月3日已就初步禁制令舉行聽證，聽取雙方辯論後將案件留待裁決。14日法院最終在新規生效前夕出手，阻止政府執行新的固定期限制度。

移民律師陳威宇表示，值得注意的是，法院並沒有直接判決這項新規違法，也沒有正式撤銷(vacate)這項最終規則(Final Rule)。法院只是認為，在案件尚未完成審理之前，為了避免新規生效後造成難以回復的影響，因此依據「行政程序法」，命令暫時延後新規的生效日期，並核發初步禁制令(Preliminary Injunction)，禁止政府繼續推動新制度。

他說，這並不代表案件已經結束。政府仍然可以針對這項禁令向第一巡迴上訴法院提出上訴，要求上級法院駁回這項禁令。另一方面，聯邦地方法院接下來也會繼續審理本案，決定這項最終規則是否符合行政程序法，以及是否應該永久撤銷。

如果目前是持 F-1、J-1 身分在美國就學，或近期準備申請學生簽證，陳威宇建議仍應持續關注本案後續發展。(相關新聞見A4)

精華 FAQ

  • 法院認為若讓新規先上路，可能對國際學生、學校與研究機構造成難以回復的影響，因此先核發初步禁制令，暫時阻止政府執行固定期限制度。

  • 新規原本要取消沿用多年的D/S制度，改成固定停留期限，通常依學業或交流計畫長度決定，但最長不超過4年，超過就得申請延長停留。

  • 目前只是暫時禁令，並非判定新規違法或正式撤銷。政府可向第一巡迴上訴法院上訴，地方法院也會繼續審理，決定規則是否違反行政程序法。

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