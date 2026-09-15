川普政府「公共負擔」新規上路在即 多州多城聯合提告

紐約市長曼達尼14日聯同全美多個州提起訴訟，試圖阻止川普政府擴大移民申請中的「公共負擔」認定標準。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)及紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)14日聯合多州多城市分別向聯邦提起訴訟，挑戰川普 政府新訂的「公共負擔」(Public Charge)規則及配套指引。新規將賦予移民官員更大裁量權，可因申請人使用醫療、糧食或住房領域的公共福利，拒絕其綠卡 或簽證申請。

詹樂霞領頭聯合全美22個州以及華盛頓特區(D.C.)共同向曼哈頓聯邦法院提起訴訟。同時曼達尼領頭，聯合芝加哥、舊金山、西雅圖等城市與地方政府共同提出另一起訴訟。

聯邦移民法允許政府在認定部分移民未來可能成為「公共負擔」時，拒絕其入境或調整身分。而根據將於18日(周五)生效的新規則，對於自該日起領取的福利，當局可在逐案審查時考慮所有以經濟狀況為資格標準的公共福利，包括現金援助、住房補貼、糧食券、大學助學金及其他類似福利。

曼達尼將新規稱為「劇烈且非法」的改變，並表示，新的公共負擔規則將迫使移民家庭不敢接受維持基本溫飽及健康的項目，「這一切並非抽象的問題，這些改變可能導致有人死亡」。他進一步表示，新規的影響不僅會衝擊直接受到審查的人士，更將對所有移民社群形成寒蟬效應。

訴狀稱，紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)前線人員發現，已有居民因擔心公共負擔問題而拒絕申請福利；社區健康中心也錄得更多缺席及取消預約的情況。市衛生局研究人員的估算更指，新政策實施後的五年內，紐約市65歲以下移民及居於混合身分家庭的美國公民兒童，其過早死亡率可能增加4.4%至10.6%。

紐約「東華協會」主席于金山表示，公共負擔新規也在華人社群中引發擔憂，「很多拿白卡的都很緊張，擔心轉公民或之後申請親屬過來都會有影響」。

曼達尼也在記者會上直接與受新規影響的紐約市民喊話，「目前什麼都沒有改變，不要退出任何你們賴以生存的計畫」。他多次強調，無論移民身分為何，紐約客均可致電市長移民事務辦公室(MOIA)移民法律支援熱線1-800-354-0365，或撥打311並說「Immigration Legal」，以所需語言取得由市府資助、免費、安全且保密的移民法律援助。

目前除紐約州外，共有另外21個州和華盛頓特區共同參與了由詹樂霞領導的州級聯盟訴訟。