人口普查新提案 ：2030問公民身分 不問種族性向

川普政府提案2030聯邦人口普查，要完全排除非法移民等非公民人士。圖為川普總統去年與傳統基金會經濟學家討論根據人口普查結果的人均變化。(美聯社)

川普政府9日透過「聯邦公報」提議對2030年全國人口普查 方式進行重大改革；新提案主張10年一度的人口普查應增加公民身分問題，將無證移民 、不具永久居留權的非公民、難民和尋求庇護者，全部排除在人口普查統計外。川普政府還打算禁止人口普查局詢問涉及種族、族裔或性取向等問題。若川普政府成功變更人口普查長期作法，國會席次分配及選區畫分可能因此重塑，也將影響聯邦資金分配各州的格局。

華盛頓郵報 報導，憲法第十四修正案規定國會眾議員席次應依「各州總人數」在各州進行分配，並未區分移民身分。但川普總統自第一任期起，就力主改變人口統計方式，曾試圖在2020年人口普查加入公民身分問題，最終被最高法院叫停。如今川普政府再次推出雷同提案，勢將面臨法律挑戰。

主導起訴川普政府試圖更改2020年人口普查作法的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)9日表示，紐約州正在研究法律途徑，以反擊政府對2030年人口普查提出的變更方案。她在社媒X平台寫道：「憲法明確規定每位居住在美國的人均須計入人口普查統計，無論其移民身分如何。」

川普政府9日提案指出，人口普查局(Census Bureau)建議在每10年一次普查問卷中，增加有關公民身分問題，以排除無證移民及不具永久居留權的非公民，因為這些人「缺乏與美國的充分聯繫及效忠關係，不屬於真正居民、政治共同體成員，在美國也沒有『慣常居所』」。

美國自1790年首次進行人口普查，從未因移民身分而將任何居民排除在外，也持續收集種族、族裔和出身等數據。但川普政府希望禁止人口普查局詢問涉及種族、族裔或性取向等人口統計問題，聲稱人口普查「不應考慮膚色，也不應因為涉及無關緊要的個人特徵問題而受到任何扭曲」。

國家公共廣播電台(NPR)報導，許多民權倡議者、研究人員、支持在人口普查中保留種族問題的人士警告，若人口普查禁止詢問種族和性向等問題，將危及未來聯邦數據；這些數據攸關選區重畫、執行投票權法及其他反歧視保護措施，也是制定政策重要依據。

政府必須在明年4月1日前向國會提交2030年人口普查擬議議題報告。憲法規定，國會對人口普查有最終決定權。