我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房神器降價了

劉翔曝安置風波進展：已買斷 獲49.4萬人幣買斷費全捐了

2030人口普查新提案 擬問公民身分 排除無證客、難民

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府提案2030聯邦人口普查，要完全排除非法移民等非公民人士。圖為川普總統去...
川普政府提案2030聯邦人口普查，要完全排除非法移民等非公民人士。圖為川普總統去年在白宮討論根據人口普查結果的人均變化。(美聯社)

川普政府9日透過「聯邦公報」提議對2030年全國人口普查方式進行重大改革；新提案主張10年一度的人口普查應增加公民身分問題，將無證移民、不具永久居留權的非公民、難民和尋求庇護者，全部排除在人口普查統計外。川普政府還打算禁止人口普查局詢問涉及種族、族裔或性取向等問題。若川普政府成功變更人口普查長期作法，國會席次分配及選區畫分可能因此重塑，也將影響聯邦資金分配各州的格局。

華盛頓郵報報導，憲法第十四修正案規定國會眾議員席次應依「各州總人數」在各州進行分配，並未區分移民身分。但川普總統自第一任期起，就力主改變人口統計方式，曾試圖在2020年人口普查加入公民身分問題，最終被最高法院叫停。如今川普政府再次推出雷同提案，勢將面臨法律挑戰。

主導起訴川普政府試圖更改2020年人口普查作法的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)9日表示，紐約州正在研究法律途徑，以反擊政府對2030年人口普查提出的變更方案。她在社媒X平台寫道：「憲法明確規定每位居住在美國的人均須計入人口普查統計，無論其移民身分如何。」

川普政府9日提案指出，人口普查局(Census Bureau)建議在每10年一次普查問卷中，增加有關公民身分問題，以排除無證移民及不具永久居留權的非公民，因為這些人「缺乏與美國的充分聯繫及效忠關係，不屬於真正居民、政治共同體成員，在美國也沒有『慣常居所』」。

美國自1790年首次進行人口普查，從未因移民身分而將任何居民排除在外，也持續收集種族、族裔和出身等數據。但川普政府希望禁止人口普查局詢問涉及種族、族裔或性取向等人口統計問題，聲稱人口普查「不應考慮膚色，也不應因為涉及無關緊要的個人特徵問題而受到任何扭曲」。

國家公共廣播電台(NPR)報導，許多民權倡議者、研究人員、支持在人口普查中保留種族問題的人士警告，若人口普查禁止詢問種族和性向等問題，將危及未來聯邦數據；這些數據攸關選區重畫、執行投票權法及其他反歧視保護措施，也是制定政策重要依據。

政府必須在明年4月1日前向國會提交2030年人口普查擬議議題報告。憲法規定，國會對人口普查有最終決定權。

精華 FAQ

  • 主要是想在普查中增加公民身分問題，並把無證移民、無永久居留權非公民、難民與尋求庇護者排除在統計外，同時還打算禁止詢問種族、族裔和性取向等資料。

  • 因為憲法第14修正案要求按各州總人數分配眾院席次，並未區分移民身分；而美國歷來普查也未因身分排除居民，因此這次提案很可能遭到違憲與行政程序上的挑戰。

  • 若排除部分人口並限制敏感統計，將可能重塑國會席次分配與選區畫分，也會影響聯邦資金如何分配到各州，並削弱投票權法執行與反歧視政策所需的關鍵數據。

人口普查 華盛頓郵報 移民

上一則

ICE皇后區木邊遊樂場、救濟站抓人 引恐慌

延伸閱讀

懶人包／川普限縮出生公民權頻出招 一文看懂法律攻防戰

懶人包／川普限縮出生公民權頻出招 一文看懂法律攻防戰
川普限縮出生公民權新招 小孩辦美國護照 父母也得證明身分

川普限縮出生公民權新招 小孩辦美國護照 父母也得證明身分
投票權大戰 川普政府上訴最高院 促解禁選民資格查核

投票權大戰 川普政府上訴最高院 促解禁選民資格查核
公共負擔審查 多類移民身分獲豁免

公共負擔審查 多類移民身分獲豁免

熱門新聞

在美華人分享，自己最崩潰的8件事，包括沒車難以採買、公車班距過長等事，引發其他海外華人共鳴。購物示意圖，非新聞當事者。(路透)

赴美2個月 華人媽媽列8大生活難題：沒車、看病最折磨

2026-09-04 20:45
司法部培訓移民法官，要求他們加速審理案件，儘早把無證移民遣返。圖為聯邦探員守在紐約移民法庭外面。(路透)

川普再出重拳 移民法官奉命限縮延期審理 驅逐無證客

2026-09-06 09:00
川普政府限縮出生公民權再出新招，擬要求為子女申請護照的父母，出具自身公民或移民的證明。（美聯社）

川普出新招… 小孩辦護照 父母恐也要身分證明

2026-09-03 05:22
川普總統（中）8月31日在白宮橢圓辦公室查看藥品價格圖表。（美聯社）

川普限縮出生公民權新招 小孩辦美國護照 父母也得證明身分

2026-09-01 20:45
川普下令限縮生育旅遊，結果行政令被法官擋下。圖為旅客在美墨邊界排隊，準備進入美國。(歐新社)

聯邦法官擋下「生育旅遊」行政令 川普限縮出生公民權再受挫

2026-09-03 02:27
美國的庇護拒絕率達94.1%，已創新高。圖為維權組織在最高法院前示威，手執「庇護可拯救生命」牌子。(路透)

美國庇護拒絕率94.1%創新高 中國人核准率驟降

2026-09-03 02:26

超人氣

更多 >
華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由