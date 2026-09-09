2030人口普查新提案 擬問公民身分 排除無證客、難民

川普政府提案2030聯邦人口普查，要完全排除非法移民等非公民人士。圖為川普總統去年在白宮討論根據人口普查結果的人均變化。(美聯社)

川普政府9日透過「聯邦公報」提議對2030年全國人口普查 方式進行重大改革；新提案主張10年一度的人口普查應增加公民身分問題，將無證移民 、不具永久居留權的非公民、難民和尋求庇護者，全部排除在人口普查統計外。川普政府還打算禁止人口普查局詢問涉及種族、族裔或性取向等問題。若川普政府成功變更人口普查長期作法，國會席次分配及選區畫分可能因此重塑，也將影響聯邦資金分配各州的格局。

華盛頓郵報 報導，憲法第十四修正案規定國會眾議員席次應依「各州總人數」在各州進行分配，並未區分移民身分。但川普總統自第一任期起，就力主改變人口統計方式，曾試圖在2020年人口普查加入公民身分問題，最終被最高法院叫停。如今川普政府再次推出雷同提案，勢將面臨法律挑戰。

主導起訴川普政府試圖更改2020年人口普查作法的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)9日表示，紐約州正在研究法律途徑，以反擊政府對2030年人口普查提出的變更方案。她在社媒X平台寫道：「憲法明確規定每位居住在美國的人均須計入人口普查統計，無論其移民身分如何。」

川普政府9日提案指出，人口普查局(Census Bureau)建議在每10年一次普查問卷中，增加有關公民身分問題，以排除無證移民及不具永久居留權的非公民，因為這些人「缺乏與美國的充分聯繫及效忠關係，不屬於真正居民、政治共同體成員，在美國也沒有『慣常居所』」。

美國自1790年首次進行人口普查，從未因移民身分而將任何居民排除在外，也持續收集種族、族裔和出身等數據。但川普政府希望禁止人口普查局詢問涉及種族、族裔或性取向等人口統計問題，聲稱人口普查「不應考慮膚色，也不應因為涉及無關緊要的個人特徵問題而受到任何扭曲」。

國家公共廣播電台(NPR)報導，許多民權倡議者、研究人員、支持在人口普查中保留種族問題的人士警告，若人口普查禁止詢問種族和性向等問題，將危及未來聯邦數據；這些數據攸關選區重畫、執行投票權法及其他反歧視保護措施，也是制定政策重要依據。

政府必須在明年4月1日前向國會提交2030年人口普查擬議議題報告。憲法規定，國會對人口普查有最終決定權。