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川普再出重拳 移民法官奉命限縮延期審理 驅逐無證客

編譯廖振堯／綜合報導
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司法部培訓移民法官，要求他們加速審理案件，儘早把無證移民遣返。圖為聯邦探員守在紐...
司法部培訓移民法官，要求他們加速審理案件，儘早把無證移民遣返。圖為聯邦探員守在紐約移民法庭外面。(路透)

根據衛報(Guardian)取得的資料顯示，美國各地的移民法官近日參加了一場強制性培訓，被指示應拒絕給予某些群體足夠的時間等待簽證或綠卡送達，如此一來便有理由儘早將之驅逐出境，這是川普政府持續加強遣返行動的最新動作。

據報導，消息人士透露近日數百名移民法官參加了一場關於「延期審理」(continuance)的線上培訓；「延期審理」過去常用來讓移民有更多時間找律師、準備案件，或等待另一個聯邦移民機構批准他們所申請的文件。

衛報取得的簡報幻燈片顯示，此次培訓主題便寫明要「高效推進案件至結案」，培訓重點在於嚴格限制延期審理，以加快審理速度，即便給予更多時間可以讓當事人獲得留在美國的合法保護，例如他們已經符合簽證／綠卡資格或已經獲批，但仍在等待取得。如果延期審理申請被駁回或草率裁決，驅逐出境的可能性便大幅增加。受影響的移民群體包括受虐待和被遺棄的兒童、暴力犯罪的受害者。

此次培訓由資深移民法官漢薩克(Keith Hunsucker)主持，他在移民法庭任職期間駁回庇護申請比率超過80%。他指出在全國約有320萬件移民法庭案件積壓的情況下，應消除低效率和不必要的延期，簡報幻燈片中寫道：「如果一方缺乏勤勉、忽視自己的權利，那麼延期是不合理的。」

此外若嚴格解讀法律及現有政策指導，法官們似乎也被禁止給予當事人超過10天的時間來尋找律師再繼續審理案件。這項期限引發了強烈批評，一位熟悉培訓狀況的消息人士匿名告訴衛報：「誰有時間在10天內找到律師？沒有絲毫仁慈可言，只有緊迫性，就是無論如何都要讓他們離美。」

一位不願透露姓名的司法部發言人應衛報的評論請求，表示減少積壓案件仍是本屆政府的首要任務之一，「司法部正在依法公正、迅速、統一地審理案件，以恢復我們移民系統的公正性。」司法部移民審查行政辦公室(EOIR)一位發言人也回應稱該機構「優先考慮及時結案…不必要的延誤不僅會損害具有正當理由的非美籍人士之權益，也會損害希望將不具正當理由者盡速遣返的美國大眾之利益。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

司法部培訓移民法官，要求他們加速審理案件，儘早把無證移民遣返。圖為聯邦探員守在紐...
司法部培訓移民法官，要求他們加速審理案件，儘早把無證移民遣返。圖為聯邦探員守在紐約移民法庭外面。(路透)

精華 FAQ

  • 報導指出，美國移民法官被要求更嚴格限制延期審理，優先把案件快速推進到結案，藉此縮短等待時間並提高驅逐無證移民的效率。

  • 延期審理原本常用來給移民更多時間找律師、準備證據，或等待其他移民機構核准簽證、綠卡等文件，讓當事人有機會取得合法留美資格。

  • 批評者認為，10天內找律師等限制過於嚴苛，且可能讓已符合資格者因程序被加速而失去保護，尤其衝擊受虐兒童與暴力犯罪受害者。

移民 川普 綠卡

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