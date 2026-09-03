司法部新規 所有州須通報無證移民 否則將失低收入戶補助經費

司法部 在一份新的法律意見書中表示，今後所有州都必須向國土安全部 (DHS)報告已知在該州境內的無證移民，否則將面臨失去聯邦政府 補助低收入戶資金的風險。

CNBC報導，司法部修訂了法律顧問辦公室(Office of Legal Counsel，OLC)1998年的舊意見。當時認為，僅負責管理「貧困家庭臨時援助計畫」(Temporary Assistance to Needy Families，TANF)與「社會安全生活補助金」(Supplemental Security Income，SSI)的特定機構需通報移民資訊。

「國會已明確規定此要求，」司法部法律顧問辦公室助理司法部長蓋瑟(T. Elliot Gaiser)在聲明中指出，「當一個州選擇參與貧困家庭臨時援助計畫，就代表接受通報非法移民的義務。旨在幫助弱勢美國人的稅款不應變相鼓勵非法入境，而應加強法律與邊境管控。」

司法部在2日的聲明中指出，法律顧問辦公室1日發布意見解釋，國會在1996年「個人責任與工作機會協調法」(Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act)對「州」的定義廣泛，「因此，當一州接受TANF或SSI資金時，包含所有組成機構的整個州政府，皆須依聯邦法律與國安部共享非法居留者的訊息。」

這項新意見僅適用於未來，不溯及過往申請。全美50州、哥倫比亞特區(District of Columbia)與數個屬地皆參與這兩項計畫，其中聯邦「貧困家庭臨時援助計畫」每年資金超過164億元。

撰寫新意見的法律顧問辦公室副助理司法部長克拉多克(Joshua Craddock)表示，此舉並未增加各州新義務，僅是恢復法案原意，確保國安部獲得依法有權獲取的資訊；若不遵守恐面臨失去資金等嚴重後果。

司法部的宣布將是重大轉變，會加大各州配合川普政府打擊非法移民行動的壓力，但可能面臨民主黨州政府的法律挑戰。這些州先前已提起訴訟，試圖阻止國安部取得領取「貧困家庭臨時援助計畫」補助者的個人資料。