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擔保家人辦綠卡的I-864表格更新 USCIS可查擔保人信用紀錄

記者胡玉立／綜合報導
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擔保家庭成員申請綠卡的「經濟擔保書」；8月31日起須提交新表格。(取自USCIS...
擔保家庭成員申請綠卡的「經濟擔保書」；8月31日起須提交新表格。(取自USCIS網站)

美國公民移民服務局(USCIS)更新了I-864表格，亦即擔保家庭成員申請綠卡的「經濟擔保書」；8月31日起提交的申請，均需使用新版本。美國移民律師協會(AILA)指出，新版的顯著變化包含一項隱私權披露條款，授權USCIS向一家或多家消費者信用報告機構，索取擔保人的信用相關信息。

移民律師烏瑞札(Ana Gabriela Urizar)表示，I-864表格旨在為移民提供經濟支持擔保，是具有約束力的合同，但新增條款允許USCIS「直接聯繫信用機構核查擔保人信用信息，擔保人在簽署表格前，應確保收入和資產證明文件與存檔信息完全一致。」

移民律師還指出，新表格並未明確規定必須達到什麼樣的信用評分標準，USCIS也沒有宣布所有擔保人都將接受信用調查或定期審查信用評分，USCIS將如何行使這項權力，仍有待觀察。

I-864表格歷來著重透過家庭規模、當前年收入和家庭收入、聯邦報稅表、收入和資產證明文件等資訊，評估擔保人的財務能力。新表格並未明確指出低信用評分、高額信用卡餘額、逾期付款或之前的破產記錄，是否會自動取消擔保人資格。

與此同時，基本財務要求也並未被信用評分要求所取代。一般而言，擔保人必須證明自己的收入達到或超過適用聯邦貧窮線標準的125%；舉例來說，華府地區的四口之家年收入需達到4萬1250元。由於USCIS現在多了一個取得擔保人財務資訊的途徑，I-864表格的審查範圍因此更加廣泛。

印度時報(Times of India)報導，消費者常會向主要信用報告機構申請凍結信用，以防他人以其名義開設未經授權帳戶；若擔保人的消費者或信用報告檔案設定信用或安全凍結，USCIS可能無法取得評估I-864表格是否充分所需的資訊。美國移民律師協會提醒：「為避免任何延誤，擔保人應盡快回應任何要求解除信用或安全凍結的請求。」

精華 FAQ

  • 最重要的變化是新增隱私權披露條款，授權USCIS可向一家或多家消費者信用報告機構索取擔保人的信用相關資訊，用以輔助審查財務能力。

  • 不代表。文章指出，新表格並未明確規定最低信用分數，也沒有宣布所有擔保人都會被固定查信用；現行重點仍是收入、資產與報稅資料是否足以符合要求。

  • 若信用或安全凍結存在，USCIS可能無法取得評估I-864是否充分所需資訊，進而造成延誤；因此律師建議，擔保人收到解除凍結要求時應盡快回應。

移民 綠卡 美國公民

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