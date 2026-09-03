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川普出新招… 小孩辦護照 父母恐也要身分證明

編譯周辰陽／綜合報導
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川普政府限縮出生公民權再出新招，擬要求為子女申請護照的父母，出具自身公民或移民的...
川普政府限縮出生公民權再出新招，擬要求為子女申請護照的父母，出具自身公民或移民的證明。（美聯社）

路透1日獨家報導，川普總統限制出生公民權又出新招。美國國務院提議，要求為子女申請護照的父母提供自身公民或移民身分證明。

限制出生公民權一直是川普大規模打擊移民行動的首要政策之一。川普最初頒布行政命令規定，只有父母至少一人是美國公民或綠卡持有者，子女出生時才能自動取得美國公民身分，但最高法院以6比3裁定這項命令違法，認為違反憲法第14修正案的公民權條款。

川普8月6日另簽署一項範圍較窄的行政命令，特別針對女性赴美生產、讓子女自動取得公民身分的「生育旅遊」（birth tourism），並擴大過去對出生公民權的例外規定。

國務院準備推出的指引，首度詳細揭示可能如何執行8月6日行政命令。根據草案，若父母其中一人在美國為外國政府工作、涉及詐欺或為取得公民身分而從事商業交易，或被歸類為「敵國僑民」（alien enemy），子女將無法取得公民身分。

目前，在美國出生兒童的父母申請護照時，只須證明親子關係、出示附照片的身分證件，並在申請表勾選是否為美國公民，不必提交佐證文件。

新規定若實施，所有父母或法定監護人都必須提供美國護照、出生證明等公民身分證明，或I-94表格、合法永久居民卡等移民身分證明，供政府判定兒童是否符合新命令規定的公民身分資格。

國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，川普已明確表明，本屆政府將捍衛美國公民身分的意義與價值，並確保護照審核程序反映這項標準。

移民團體律師 提告阻止

路透指出，川普8月6日的行政命令仍可能遭法院阻止。代表可能因川普最初命令而被剝奪公民身分的嬰兒提起集體訴訟的律師，已要求兩名不同的聯邦法官阻止最新命令生效。

川普政府限縮出生公民權再出新招，為子女申請護照的父母，也必須提供自己的公民或移民...
川普政府限縮出生公民權再出新招，為子女申請護照的父母，也必須提供自己的公民或移民證明。（美聯社）

川普政府限縮出生公民權再出新招，擬要求為子女申請護照的父母，出具自身公民或移民的...
川普政府限縮出生公民權再出新招，擬要求為子女申請護照的父母，出具自身公民或移民的證明。（美聯社）

精華 FAQ

  • 國務院提議，父母或法定監護人替子女申請護照時，必須提供可證明自身公民或合法移民身分的文件，讓政府先判定孩子是否符合公民資格。

  • 草案鎖定外國政府人員、涉及詐欺或為取得公民身分而進行商業交易者，以及被歸類為敵國僑民的情況，這些孩子可能無法自動取得公民身分。

  • 現行只需證明親子關係並出示附照片證件、勾選公民身分即可；若新規實施，父母還要提交美國護照、出生證明、I-94或綠卡等佐證文件。

護照 川普 國務院

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