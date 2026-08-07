我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

葛理漢胞妹投下罕見棄權票 只因法案含亡兄撫卹金

移民簽證保證金試辦 個案裁量最高25萬元

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府推出新的移民簽證保證金試辦計畫，4日起實施，遭認定資格不符的移民簽證申請...
川普政府推出新的移民簽證保證金試辦計畫，4日起實施，遭認定資格不符的移民簽證申請人，可繳交保證金，證明自己具備足夠財力。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普政府啟動移民簽證保證金試辦，先針對多明尼加部分申請人。
  • 重點二：曾被認定可能成公共負擔者，可繳10萬至25萬元保證金重申資格。
  • 重點三：政府稱新制依既有法律授權，目的在減少移民倚賴公共福利。

川普政府推出新的移民簽證保證金試辦計畫，4日起由國務院與國土安全部共同實施，初期適用對象為來自多明尼加共和國(Dominican Republic)的部分移民簽證申請人，未來不排除擴及其他國家。

根據新規定，曾因可能成為「公共負擔」(public charge)而遭認定資格不符的海外移民簽證申請人，可向美國公民及移民局(USCIS)繳交保證金，證明自己具備足夠財力，以重新取得移民簽證資格；保證金的金額將依個案裁量，近期案例介於10萬至25萬元之間。

華盛頓自由燈塔(The Washington Free Beacon)報導，公共負擔是指申請人因經濟能力不足，入境美國後可能會仰賴政府福利或公共援助。

國務院表示，新措施依據「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)既有授權內容實施，並非新增限制，而是提供原本因財力不足遭拒簽者另一條取得簽證的途徑，讓申請人以繳納保證金的方式，證明自己具有在美生活的能力。

國務院指出，推動這項措施旨在保護美國公共福利制度，避免新移民因醫療或其他生活需求增加政府財政負擔，重申移民美國是一項特權，而非權利，申請人必須證明自己能為美國社會帶來貢獻，而不是成為納稅人的負擔。

官員表示，川普政府正恢復移民制度的一項基本原則，即移民對社會的貢獻應大於所獲取的公共資源。

這項新政策呼應川普政府與共和黨近年主張加強移民審查、減少公共福利支出的方向；支持者認為，新制度可防止缺乏經濟能力的新移民依賴政府補助，確保有限的公共援助資源優先提供給有需要的美國民眾。

華盛頓智庫「卡托研究所」(Cato Institute)統計，2023年移民共使用約4016億元福利與補助，其中非公民約1252億元、歸化公民約3101億元，但美國本土出生的公民福利使用程度，整體仍高於移民。

保守派智庫「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)引用2024年政府資料指出，以合法移民為戶長的家庭中，有51%至少使用一項主要福利計畫，高於本土出生家庭的37%，且無論新移民或長期居留者都有類似情況。

精華 FAQ

  • 新制由國務院與國土安全部共同實施，初期先針對來自多明尼加共和國的部分移民簽證申請人，未來不排除擴及其他國家，屬於試辦性質。

  • 公共負擔是指申請人若經濟能力不足，入境美國後可能仰賴政府福利或公共援助，因此被認定可能增加財政負擔時，可能遭到簽證資格不符的判定。

  • 符合條件但曾被拒簽者，可向USCIS繳交依個案裁量的保證金，近期案例約10萬至25萬元，以證明具備在美生活能力；政府稱此舉是保護公共福利並減少納稅人負擔。

簽證 移民 國務院

上一則

F-1簽證核發量：中國減46% 印度少60%

延伸閱讀

移民專頁／用了糧食券、白卡 辦綠卡恐被拒

移民專頁／用了糧食券、白卡 辦綠卡恐被拒
美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金
共和黨州擴大執法 北卡10/1起 無證持白卡將通報DHS

共和黨州擴大執法 北卡10/1起 無證持白卡將通報DHS
申請移民缺件 USCIS可直接駁回衝擊申庇 審理中也適用

申請移民缺件 USCIS可直接駁回衝擊申庇 審理中也適用

熱門新聞

川普政府推出新的移民簽證保證金試辦計畫，4日起實施，遭認定資格不符的移民簽證申請人，可繳交保證金，證明自己具備足夠財力。(路透)

移民簽證保證金試辦 個案裁量最高25萬元

2026-08-07 20:43
2026年8月移民排期。（資料來源╱國務院 製表╱陳熙文）

8月移民排期公布 親屬移民F2A明顯前進

2026-07-22 02:29
過去F-1只要維持學生身分，就能「讀多久待多久」，新規改成入境時直接給固定居留期，最長4年停留期限，語言課程學生的上限為24個月。（示意圖取自Pexels）

川政府簽證新規 衝擊F-1留學生 律師：除I-20 須確認I-94是否仍有效

2026-07-21 02:20

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」