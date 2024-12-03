我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

如何查緝無證客？川普擬仿效德州「孤星行動」5大方法

記者顏伶如／綜合報導
川普提名的「邊境沙皇」霍曼 (右)上周與德州州長艾伯特(前左)勘察德州邊境。(美聯社)
川普提名的「邊境沙皇」霍曼 (右)上周與德州州長艾伯特(前左)勘察德州邊境。(美聯社)

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)推出以來爭議不斷的「孤星行動」(Operation Lone Star)，可能成為總統當選人川普再次執政時打擊無證移民的參考藍圖。華爾街日報(WSJ)2日報導，川普提名的「邊境沙皇」(border czar)霍曼(Tom Homan)上周與艾伯特一起走訪兩個邊境城市，勘察德州邊境管制計畫的實際運作、拜訪國民兵(National Guard)與州警。

過去幾周，德州已宣布美墨邊境地帶大約1400英畝土地將提供給聯邦政府做為興建拘留中心用地，官員表示，接下來還會對聯邦政府提供更多協助。

艾伯特的「孤星行動」過去三年多次挑戰聯邦政府權限，在邊境出動軍隊查緝無證移民。德州耗資110億在邊境部署數以千計國民兵與州警、架設圍籬，無證移民觸犯州法輕罪便將坐牢。報導指出，「孤星行動」並未遏止無證移民潮，推出後多次引發傷害民權的指控，但川普再次執政後可能以「孤星行動」擴大合作，或以「孤星行動」為榜樣。

霍曼11月26日對邊境地區官兵指出，「孤星行動」模式可以複製到全國各地。

華爾街日報分析，川普可能借鏡「孤星行動」的五大方向包括：

1.州政府土地提供給聯邦使用

德州地政廳長(Texas Land Commissioner)白金漢(Dawn Buckingham)上個月宣布，州政府花380萬元購買葛蘭德河(Rio Grande)沿岸斯塔爾郡(Starr County)1400英畝土地，將提供給川普新政府興建拘留中心。她表示，地政廳已經列出州政府持有、可以提供給聯邦政府使用的其他土地清單。

2.擴大使用軍隊

國民兵駐紮美墨邊境已數十年，通常只配合美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)行動，但沒有執行移民法律的權力。「孤星行動」則把出動國民兵從權宜措施改為常態。移民專家說，川普可能採取類似行動，甚至授權國民兵直接羈押無證客。

3.不一樣的邊境圍籬

德州在葛蘭德河部分河段架設倒刺鐵絲網(razor wire)，導致某些無證客受傷。移民權益倡議團體批評手段殘忍，但艾伯特與強硬派人士則認為成效頗佳。

目前德州正在測驗新型飄浮式圍籬(floating barriers)，但環保倡議人士批評，圍籬以泥漿固定於河底，其實並不是飄浮式，可能改變葛蘭德河水流。艾伯特說新款設計效果良好，已經增設第二個區段。

4.對於配合措施的地方政府提供經費補助

川普曾說，為了落實大規模遣返計畫，可能宣布全國緊急命令。報導指出，如果川普宣布全國緊急令，作法就像德州2021年遭遇天災之後州政府發布的緊急命令，協助救災的地方政府將獲得經費補助。

5.司法攻防戰

「孤星行動」推出後遭到拜登政府提告，邊境安全專家說，川普上台之後，聯邦政府對「孤星行動」的訴訟可望撤銷。

邊境 川普 德州

上一則

川普要大規模遣返無證移民 夢想生擔憂：對象包括我們

下一則

北卡母親付8000元 託人偷渡5歲女兒來美…在卡車上接應

延伸閱讀

川普與馬斯克「交易式」關係 1個要影響力 1個要忠誠顧問

川普與馬斯克「交易式」關係 1個要影響力 1個要忠誠顧問
打臉川普？英相施凱爾拒絕在美國和歐盟之間選邊

打臉川普？英相施凱爾拒絕在美國和歐盟之間選邊
趕在川普上台前 拜登政府再向烏克蘭提供7.25億美元軍援

趕在川普上台前 拜登政府再向烏克蘭提供7.25億美元軍援
北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武

北約警告川普：若烏克蘭被迫簽和平協議 習近平更有底氣對台動武

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，今年至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

走線客如被捕 未必「天塌了」出庭是契機

2024-11-27 21:28
最新數據顯示，截止2022年，全美共有超過1093萬名無證客，其中，華人無證客總人次超過35萬，占比3.3%。(路透)

全美千萬名無證客 華人超過35萬 占3%

2024-12-02 22:16
總統當選人川普表示，墨西哥總統薛恩鮑姆在通話中同意「阻止」移民湧入美國。（路透）

川普稱墨西哥同意擋移民 墨總統薛恩鮑姆澄清無意關邊界

2024-11-28 01:30
總統選舉結束後，一些人想離開美國，或想取得另一個國家的公民身分。(美聯社)

美國公民想出走 英法加有條件歡迎、這幾國更彈性

2024-11-15 20:19
將在新政府掌理驅逐百萬無證移民事務的「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)說，上台首日便有雷厲風行手段。(美聯社)

內定川普政府「邊境沙皇」霍曼：上台首日便將雷厲風行

2024-11-19 09:07
總統當選人川普。美聯社

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

2024-11-18 10:22

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業