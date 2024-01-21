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拜登拒在「人道假釋計畫」讓步 兩黨邊界法案續卡關

記者顏伶如／即時報導
拜登政府把人道假釋當成解決非法入境潮危機的工具，圖為德州麥卡倫人道主義暫託中心的志工為非法移民入境美國的孕婦提供協助。(美聯社)
拜登政府把人道假釋當成解決非法入境潮危機的工具，圖為德州麥卡倫人道主義暫託中心的志工為非法移民入境美國的孕婦提供協助。(美聯社)

兩黨現正協商中的「邊境安全包裹法案」，牽涉到美國對烏克蘭數十億軍援能否在國會過關，但磋商遲遲無法達成協議，癥結卡在拜登總統不願在移民法規當中的「人道主義假釋計畫」(humanitarian parole)做出讓步。

除了美墨邊境入境的非法移民之外，過去幾年人道主義假釋計畫適用對象包括來自烏克蘭、阿富汗的移民。共和黨堅持拜登政府必須縮減人道主義假釋計畫，協議才有希望達成。白宮雖然願意配合共和黨要求，在移民政策其他方面做出修改，但對人道主義假釋計畫卻拒絕讓步。

外籍人士無法即時取得美國簽證，或者不符合簽證申請規定時，美國政府有權給予假釋，讓外籍人士入境美國數周或一、兩年，停留期間只能申請臨時工作證。假釋不代表自動取得入籍管道，假釋期限屆滿時必須出境，若沒有申請延期則可能淪為非法居留。

拜登比歷任總統使用假釋都更加積極，除了美國自阿富汗撤軍之後對阿富汗移民提供假釋，至少15萬烏克蘭人也獲得臨時入境許可。過去兩年，拜登把假釋當成解決美墨邊境非法入境潮危機的手段，為古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國共計3萬非法移民推出量身打造的人道主義假釋計畫。

拜登政府允許每天1500名非法移民透過CBP One手機應用程式預約面談，獲得合法入境美國的機會。原本規畫的配套措施為加強對未遵守申請程序的非法移民加強查緝，卻因政府資源不足而無法落實，導致大批非法移民持續朝美墨邊境闖關。

共和黨認為，獲得拜登政府予以人道假釋的非法移民缺乏在美國長期合法居留的資格，絕大多數當假釋期限屆滿後仍然沒有身分，繼續在美非法居留。共和黨主張，這些移民其實從一開始就不應該准許入境。

共和黨方面拋出的改革提議包括取消總統成立大規模人道假釋計畫的權限，例如拜登為海地等國推出的計畫，或者限縮總統在邊境地區為無證客假釋的權限。某些共和黨員最近則提議，應為人道主義假釋每年名額設限。

拜登政府把人道假釋當成解決非法入境潮危機的工具，圖為去年海地人排隊等候護照。(美...
拜登政府把人道假釋當成解決非法入境潮危機的工具，圖為去年海地人排隊等候護照。(美聯社)

非法移民 拜登 共和黨

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