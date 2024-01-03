若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

前總統川普在撰文稱，若再任總統，將利用前總統羅斯福在二戰期間驅逐數千名日本人和德國人的法律大規模驅逐無證移民。(美聯社)

前總統川普 在刊登於愛阿華州「第摩因紀事報」(Des Moines Register)上的一篇專欄中，宣布若再任總統，將利用前總統羅斯福在二戰期間驅逐數千名日本人和德國人的所用的法律大規模驅逐移民，並取消拜登 所有導致「歷史性災難」的政策，不過他第一任從內陸遣返無證移民的人數僅及歐巴馬的三分之一。

每日郵報報導，川普在2016年競選第一任總統時，承諾修建邊境圍牆，並驅逐墨西哥「強姦犯」；這次他誓言，要大規模將執法重點轉向移民問題，利用聯邦制時代法律，將犯罪團夥嫌疑人和毒販驅逐出境。

隨著距離愛阿華州黨團會議(Iowa Caucuses)只剩兩周，川普不斷加強在愛荷華州的競選活動，並在民調中遙遙領先共和黨其他參選人。

專欄稱無證客「入侵」

川普在專欄中，將11月創紀錄的近25萬無證移民入境人數，描述為「入侵」；無政客危機在12月更進一步惡化，根據官員透露，12月有超過30萬2000人非法入境，是無證移民人數首度超過30萬人，創下史上單月最高紀錄；2020年全年非法入境人數也才40萬人。

「我第一任期內結束了『逮捕即釋放』做法，並驅逐了超過100萬非法移民 ；我與中美洲國家談判達成了史無前例的協議，並促成『留在墨西哥』(Remain in Mexico)政策，阻止移民流入我們的邊境，」川普寫道。

他還說，拜登總統廢除邊境圍牆並「廢除了我的庇護禁令」；但拜登近期因政府推動在南部邊境打造新邊境圍牆計畫，激怒自己的不少盟友。

川普還提及在1798年作為「外國人與煽動法案」(The Alien and Sedition Acts)一部分而通過的「敵對外僑法」(Alien Enemy Act)，表示他將依靠該法驅逐可疑幫派分子。

根據1918年的修訂版，該法只適用於「美國與外國或政府之間宣戰，或發生入侵或掠奪性入侵」的情況下；因此目前不清楚，若當美國在未與移民祖國宣戰的情況下，使用該法是否違憲。