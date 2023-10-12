移民局推新工具「E-COA」 可線上變更地址

圖為甫獲得美國公民身分的人們參加宣誓典禮。(歐新社)

美國公民 及移民服務局(USCIS)宣布推出地址變更工具，申請者利用線上服務便可變更地址，不必親自跑多個地方變更地址。

透過企業地址變更(E-COA)自助工具，有待處理申請、請願或請求的申請者，都可變更在移民局 登記的地址。只要有移民局網路帳戶的個人，可透過E-COA一次更新在移民局待處理申請、請願或請求的郵寄地址和實際住址，無需前往多個地方更改地址、填寫紙本AR-11、外國人地址變更卡、致電聯絡中心或親自前往移民局地區辦公室或庇護 辦公室申請。

沒有任何待處理申請、請願或請求的申請者也可使用E-COA通知移民局申請者住所已搬遷。E-COA僅提供英語版本，無論申請者的待處理案件是以線上或以郵寄方式提交，都可利用移民局的網路帳戶取得該工具。

受8 USC 1367保護的個人(即具有待處理或已核准的《暴力侵害婦女法》(VAWA)資格、T非移民或U非移民地位的申請人或請願人，以及其受益人或衍生人)，初期階段無法使用E-COA。VAWA、T或U相關案件的代表人或申請人，可在「VAWA、T和U案件查詢部分」所指定的信箱發送電子郵件來申請更改地址。

VAWA、T或U相關案件無代表的個人則可依照「如何變更地址」(How to Change Your Address)網頁上的指示，申請更改地址。

申請者必須有移民局網路帳戶才能使用E-COA，同時必須輸入姓名、出生日期以及新的實際住址與郵寄地址。在美國郵局(USPS)更改地址，不會同時更改申請者在移民局登記的地址。