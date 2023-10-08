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甚至奉行川普手法 邊境移民施政已成拜登最大潛在負債

編譯潘勛／綜合8日電
大批移民正徒步跨越美墨邊境格蘭德河上的國際大橋，準備進入德州。(路透)
大批移民正徒步跨越美墨邊境格蘭德河上的國際大橋，準備進入德州。(路透)

拜登總統2020年競選時，矢言將扭轉前總統川普敵視移民的政策，但他就任以來，西半球出現龐大移民潮，加劇困擾歷屆總統數十年的移民問題，也讓拜登政府遭逢的政治壓力大為改觀。拜登沒能扭轉川普的反移民政策，還奉行川普的某些手法，以減少創紀錄的移民及移民帶來的政治壓力。當前狀況凸顯拜登準備競選連任所面臨的新現實；他的移民施政已變成最大的潛在負債。

紐約時報報導，拜登競選時，認為移民問題是再簡單不過了：把川普打成種族主義者，保證採取更人道的邊界政策，而團結民主黨；最管用的招數便是抨擊川普當時沿南方邊界興建中的邊界牆；邊界牆其實象徵美國內部的分裂，但對付由中美洲想進入美國的無證移民，大致上並不管用。

拜登競選時宣布，不再蓋任何一呎邊界牆。但日前聯邦政府擱置環境法規，於德州部分地帶再加蓋20哩邊界牆；拜登移民施政的大逆轉叫人頭暈眼花。

拜登6日表示，蓋邊界牆的經費在川普任內已批准，自己無權阻止其動用；白宮官員表示，多年來央請國會把蓋牆經費改撥在其他邊界施政要務，但沒能成功。拜登的律師團隊忠告說，想規避法規，唯一之道就是興訟，拜登政府選擇不這麼做。

拜登更早之前便已採用川普的某些移民政策，例如美國法典第42卷(Title 42)的防疫遣返令，在邊界擋住大多數移民，直到今年稍早才解除；那些做法不但未能減少非法移民，問題在民主黨內延燒得更厲害，拜登與全國一些最知名的民主黨籍州長、市長之間因此發生嫌隙。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)批移民不斷湧入，會摧毀紐約市；伊利諾州州長普利茲克(J.B. Pritzker)則向拜登表示聯邦政府對邊界「欠缺統籌及干預」，造成的狀況讓伊州防不勝防。

民調指出，選民對拜登處理移民的手法極不滿意。創紀錄的移民邐迤過邊界，拜登已無法再像幾年前一樣對這個問題輕描淡寫。

非法移民 拜登 川普

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