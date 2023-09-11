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103眾議員促拜登助無證客工作 籲擴大實施「暫時保護」

記者張聲肇／即時報導
百多位民主黨國會議員聯名致函拜登政府，要求全力善待無證客。圖為來自委內瑞拉的馬拉維帶著女兒布蘭德雅，在芝加哥警局臨時設立的收容站安身。(美聯社)
百多位民主黨國會議員聯名致函拜登政府，要求全力善待無證客。圖為來自委內瑞拉的馬拉維帶著女兒布蘭德雅，在芝加哥警局臨時設立的收容站安身。(美聯社)

眾院黨103名民主黨聯邦眾議員連署致函拜登總統和國安部長梅奧卡斯，敦促投入行政力量採取措施，以協助尋求庇護者和某些無證移民合法工作，以及一些無證移民申請永久居留權。

民主黨眾院黨團多數成員，再加上民主黨參議員和勞工、宗教及民權社團，已對執政團隊施加不小的壓力，要執政同仁設法替無證移民解決合法就業及居留權的問題。

信函說，最低限度，拜登政府可以擴大實施「暫時保護」辦法，幫助無證移民和新來乍到的難民「合法工作、安頓家庭、替美國經濟做出貢獻。」

信函首要解決的問題是，還在申請難民身分的人，依法不能工作，如何讓他們拿到「就業授權」書。這問題已造成拜登政府和民主黨市長如紐約市的亞當斯之間的關係緊張。

眾議員說，設法讓難民申請人合法就業，可以降低州政府、市政府和其他地方政府及民間社團的壓力，讓準難民更能獨立生活，獲得法律代表，促進經濟成長。

政府官員說，有些難民確實有就業資格，卻因找不到法律指導人幫他們申請工作證，官員也感無奈。

但眾院員在信中指出，很多想申請難民的人，因為移民局積案太多，處理不來，連難民身分申請表都無法提出，下一步申請工作許可，更難踏出。「這不是他們的錯，他們卻因此無法工作，無力養家，無法貢獻美國經濟。」

依法，想當合法難民的人，要難民身分申請書提出180天後，才可獲得工作證，有關法規卻規定，工作證的申請，要難民身分申請書提出150天後，始得提出。

議員建議縮短150天的提出期，這樣，難民更有機會在提出難民申請後的180天內獲得工作許可。他們也籲請政府延長外國人在美國境內的居留寬限期，不受180天「申請案等候期」的限制。

信函也反映綠卡申請人非法居留逾180天面臨法律困境，以及長期在美的無證移民可能被遣送出境的問題。

移民局 就業 民主黨

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