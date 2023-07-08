國安部寄邀請 中美洲移民10日可「團圓入境」10萬人受惠

國土安全部將自10日起實施新措施，允許哥倫比亞、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯部分符合資格的移民合法入境美國，以阻止他們非法入境。圖為一些滯留在美墨邊境的無證移民。(路透)

國土安全部的一項新措施將於10日上路，允許哥倫比亞、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯部分符合資格的移民合法入境美國，同時阻止來自這些國家的潛在移民北上非法穿越南方邊境。

為了解決美墨邊境非法入境問題，拜登政府承諾根據「家庭團圓入境許可計畫」 (Family Reunification Parole Process)，歡迎多達10萬名中美洲移民。

移民必須與美國有相關才符合計畫資格，由美國公民 或永久居民代表來自計畫四個國家的親屬提交移民簽證 要求，開啟程序；符合資格的親屬包括美國公民的成年子女與手足，以及永久居民的子女和配偶。

申請一旦通過，美國公民或居民申請人可能會收到一份邀請，可以根據邀請文件申請親屬來美，這一程序遠比案件積壓且限額的簽證系統還要快，有些擁有美國家屬的準移民通常得等待多年才取得移民簽證，部分案件甚至超過十年。

國安部發言人表示，國務院計畫於7月稍晚開始寄出計畫的邀請。

若被選中並獲得批准，移民親屬將被允許根據人道主義的「移民假釋」(parole)權」入境美國，同時允許他們在美國合法工作，一旦獲得簽證，將能獲得永久居留權。

7月10日後未經許可穿越美墨邊境，或在前往美國領土的路途中於海上被攔截的非法移民 ，將被取消資格。

根據政府數據，逾7萬人符合計畫資格，截至5月底，有1萬7400名哥倫比亞人、3萬2600名薩爾瓦多人、1萬2800名瓜地馬拉人、1萬700名宏都拉斯人等待簽證批准，但官員預期新計畫不會邀請所有符合資格的移民。

當局稱這項計畫為非正規移民的替代方案，以幫助減輕西南邊境的壓力。

根據聯邦數據，2023財政年度迄今，移民當局在西南邊境已受理超過12萬6000名哥倫比亞人、11萬5000名瓜地馬拉人、4萬1000名薩爾瓦多人及11萬名宏都拉斯人的案件。