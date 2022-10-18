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堆疊兩層貨櫃填補美墨圍牆漏洞 聯邦政府下令移除

記者顏伶如／即時報導
亞利桑納州在美墨邊境圍牆出現漏洞的區段，以堆疊兩層貨櫃的方式補強，但聯邦政府以行動未經授權、觸犯美國法律為由，要求移除。美聯社
亞利桑納州在美墨邊境圍牆出現漏洞的區段，以堆疊兩層貨櫃的方式補強，但聯邦政府以行動未經授權、觸犯美國法律為由，要求移除。美聯社

亞利桑納州美墨邊境圍牆出現漏洞的區段，以堆疊兩層貨櫃的方式補強，但聯邦政府以行動未經授權、觸犯美國法律為由，要求移除。美聯社報導分析，對於如何防止非法入境問題，這起事件是拜登政府與邊境地區共和黨執政州立場不一致的最新實例。

報導指出，位於亞利桑納州西南部的科科帕印地安部落(Cocopah Indian Tribe)則對聯邦政府的決定表示歡迎。

美國墾務局(U.S. Bureau of Reclamation)上周致函亞利桑納州指出，不得繼續在美墨邊境堆疊貨櫃。信中指出，對於尤馬(Yuma)莫雷洛斯水壩(Morelos Dam)附近美墨邊境圍牆出現漏洞，聯邦政府已經完成兩項工程發包，另有兩項承包案尚待決定，禁止以堆疊貨櫃的用意在於避免與包案之間產生衝突。

美國墾務局在信中寫道：「未經授權的堆疊貨櫃觸犯聯邦法律，而且是侵占美國的行為。這種侵占行為傷害聯邦土地與資源，影響墾務局執行任務的能力。」

共和黨籍亞歷桑納州州長杜西(Doug Ducey)辦公室17日並未對於美國墾務局發函表示評論。不過，杜西辦公室發表聲明表示，如果聯邦政府開始動工填補美墨圍牆漏洞，就會移除貨櫃。

科科帕印地安部落今年9月提出申訴指出，亞利桑納州政府不顧部落意見，逕行在尤馬附近土地放置共計42個貨櫃，堆疊成牆以阻擋邊境地區的非法入境。

科科帕印地安部落17日發表聲明表示，相信美國墾務局採取了解決問題的必要步驟，「我們將持續與地方政府、州政府及聯邦政府執法機關密切合作，鞏固邊境安全。」

今年夏季，杜西下令在邊境地區堆疊大約100個貨櫃。他表示，已經等不及海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)的尤馬地段補牆工程發包。

共和黨籍亞歷桑納州州長杜西(Doug Ducey)。美聯社
共和黨籍亞歷桑納州州長杜西(Doug Ducey)。美聯社

美墨邊境 聯邦政府 亞利桑納州

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