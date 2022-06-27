逮無證客新指南 法官認定違法：國安部無自由裁量權

國土安全部規範移民及海關執法局搜捕無證移民的指南，已遭聯邦法官封殺。(美聯社)

德州南區聯邦地院法官封殺國土安全部的「無證移民 拘留指南」，形同是授權讓國安部下轄的移民及海關執法局(ICE )大舉搜捕無證移民的權力；該指南目前已失效，讓拜登政府試圖翻轉川普 政府較嚴厲的移民政策目標受挫。

紐約時報報導，國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)於去年9月宣布新政策，要求ICE在拘捕無證移民時，應優先處理對公眾或國安造成顯著威脅的個案，還應考慮到無證移民在美國居住的時間，年齡，以及是否有子女等。

此舉的主要考量因素是，美國境內有1100萬無證移民，估計其中三分之二已有正當工作，許多人可能已在美國生活數十年之久，早已在此地成家立業；再考量到不希望繼續川普政府時期突擊辦公場所、甚至住家搜捕無政移民的情景；以及國安部資源有限等。

但是此指南已遭聯邦法官認定違法，理由是不認為國安部在行使搜捕無政移民的執法行為上，擁有「自由裁量權」；這代表ICE搜捕無證移民目前已不再受到國安部指南的約束，所有無證移民若被發現，都有被捕的可能。

移民權益提倡組織「公正行動中心」(JAC)創辦人凱倫‧譚姆林(Karen Tumlin)表示，法院判決讓ICE執法「沒有標準、沒有規律、沒有理由」；美國移民委員會(AIC)政策顧問瑞貝卡‧沃爾夫(Rebekah Wolf)則說，ICE「可能將被迫進行不分青紅皂白的大規模搜捕」。

不過主張對處理無證移民問題強硬的組織，如移民研究中心(CIS)政策及法務人員亞瑟(Andrew Arthur)表示，對無證移民的執法權不應當有差別對待，應為執法人員不是魔法師，不能知道這個人的真況究竟為何。

許多可能已在美國生活、工作、生兒育女幾十年的無證移民，可能得再度回到除工作及採購必需品外不敢出門，甚至包括與家人出行及接送子女等過往的恐懼中；國安部的聲明則說，他們強烈反對法院的決定，但是他們仍會遵從，不過他們也將會上訴。