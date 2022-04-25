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拜登喊廢川普任內「留在墨西哥」政庇 最高院裁決受矚

記者顏伶如／綜合報導
圖為被遣返的無證移民滯留在墨西哥等待再度進入美國。（路透）
圖為被遣返的無證移民滯留在墨西哥等待再度進入美國。（路透）

前總統川普2019年推出俗稱「留在墨西哥」(Remain in Mexico)的「移民保護協議」(Migrant Protection Protocols)計畫，這項政策接下來的是存是廢，最高法院大法官26日將開始聆聽言辭辯論。

受到「留在墨西哥」規定影響，成千上萬抵達美國南部邊境的庇護申請者，必須回到墨西哥等候美國法院審核結果，但審核程序卻動輒耗時數年。拜登政府宣布取消川普任內引用美國法典第42卷(Title 42)將無證移民直接遞解出境的措施，再加此一措施同為川普時期留下的「留在墨西哥」政策，是否會被推翻，引起各界矚目。

拜登總統上台第一天便宣布中止「留在墨西哥」計畫，但聯邦法院法官2021年12月裁定計畫恢復實施。美聯社報導，截至今年3月底為止，「留在墨西哥」計畫參加人數只有3000名，但同期之內邊境巡邏員在美墨邊境取締的非法入境移民則有70萬人。

川普任內推出「留在墨西哥」政策之後，累計共有7萬無證移民被送到墨西哥。川普雷厲風行遏止無證移民向美國政府申請庇護的各種措施當中，「留在墨西哥」政策被視為重點計畫。

美聯社報導，截至今年3月底為止，被依「留在墨西哥」措施送到墨西哥，約有2200人來自尼加拉瓜，比例約占73%，其餘無證客大多則來自哥倫比亞、古巴、厄瓜多爾、委內瑞拉。然而，光以尼加拉瓜籍非法入境者來看，受「留在墨西哥」措施影響的人數仍然極少。從2021年12月至今年3月間，在美墨邊境遭取締的非法入境的主要是尼加拉瓜人。

最高法院的裁決重點在於，聯邦政府對於「留在墨西哥」計畫是否擁有自由裁量權，可以下令計畫終止，如同拜登政府的主張，或是贊成德州及密蘇里州政府原告的看法，認為「留在墨西哥」計畫屬於禁止讓無證移民入境的國會立法。

墨西哥 移民 美墨邊境

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