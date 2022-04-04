積案170萬件 ICE：70萬件不重要移民案 將迅速結案

為減少積案，移民與海關執法局的律師收到指令，對不重要案件迅速結案。圖為收到出庭通知的移民獲釋後，在亞利桑納州索莫頓的「邊界衛生地區中心」等待新冠檢測。(美聯社)

移民 法院積案問題嚴重，估計累積案件高達170萬件，紐約時報報導，拜登 政府現正設法讓遭到作業延宕的數十萬件遣返及庇護案件，盡快獲得處理。

美國移民及海關執法局(US Immigration and Customs Enforcement，ICE)3日在一份備忘錄中，要求轄下律師檢視手邊案件，對於去年頒布執法指南被列為「不重要」的案件，必須迅速結案。

美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)估計，符合如此定義的案件至少70萬件，約占目前移民法院積案總數的四成左右。

接下來大約有多少積案能獲得解決、估計解決時間需要多久等細節，美國移民和海關執法局則未進一步說明。

過去幾任政府也曾著手解決移民法院積案龐大的問題，但規模沒有拜登政府這般龐大。根據法院紀錄，前總統歐巴馬執政八年期間，約有16萬6000件移民法院積案獲得行政結案(administratively closed)。

由於移民法院積案數量創下歷史新高，向美國政府申請庇護等申請的移民，動輒等候數年。至於作業拖延的原因，其中之一是新冠疫情爆發後，主管機關作業耽擱。前總統川普任內則出現移民法院大量積案，尤其是2019年出現無證客非法入境潮。川普執政期間，原本移民法院已經結案的數萬筆案件，後來又重啟調查。

聯邦疾病防治中心(CDC)2020年3月援引聯邦法典第42卷(Title 42)公共衛生規定宣布，美墨邊境 遭取締無證移民一概直接遞解出境。紐時分析，由於拜登總統下令在5月底取消這道直接遞解令，屆時美墨邊境恐將有規模空前的無證客湧現，拜登政府目前已經提前準備，降低移民法院龐大積案便是措施之一。

一名移民和海關執法局官員說，移民和海關執法局律師將檢視每一筆案件，找出符合聯邦政府要求優先處理等級的案件，例如涉及公共安全、國家安全威脅的案件，以及最近剛剛非法入境的無證移民。

司法部統計指出，目前移民法院約有30萬筆案件已經行政結案。