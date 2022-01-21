我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

行政令草稿曝光 川普曾想讓國防部長「沒收投票機」

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

遣返無證客 拜登沿用川普手段 拿防疫辯護

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府沿襲川普任內政策，以避免新冠病毒傳播為由，讓非法入境移民在美墨邊境將直接遣返。圖為被遣返的無證移民回到墨西哥。（Getty Iamges）
拜登政府沿襲川普任內政策，以避免新冠病毒傳播為由，讓非法入境移民在美墨邊境將直接遣返。圖為被遣返的無證移民回到墨西哥。（Getty Iamges）

民主黨在前總統川普任內，嚴厲批判川普政府強力打擊非法移民的諸多措施；但拜登政府官員日前在法院聽證會上，卻為沿用前總統川普任內遣返無證客的手段辯護指出，為了避免新冠病毒傳播，有必要繼續執行。

川普任內，聯邦疾病防治中心(CDC)2020年3月援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定宣布，為避免新冠病毒傳播，非法入境移民在美墨邊境將直接遣返，不論是否準備向美國政府申請庇護。

拜登政府2021年夏季延長這項措施；據統計，川普任內根據美國法典第42卷，共遣返40萬人次無證移民。

在訴訟案件中代表聯邦政府的司法部律師雪倫‧史溫格(Sharon Swingle)19日於華府特區聯邦巡迴上訴法院聽證會上指出，引用美國法典第42卷的無證移民遣返政策，是以科學為根據。

她說，這項措施如果驟然停止，邊境巡邏隊(Border Patrol)各地設施可能爆發更多病毒傳播，對公共健康造成嚴重威脅。

拜登政府沿襲川普任內政策，以避免新冠病毒傳播為由，讓非法入境移民在美墨邊境將直接...
拜登政府沿襲川普任內政策，以避免新冠病毒傳播為由，讓非法入境移民在美墨邊境將直接遣返。圖為被遣返的中美洲無證移民回到墨西哥。（美聯社）

史溫格說，如果要對所有面臨遣返的無證客進行背景調查，特別是單身成年無證移民，作業量龐大將非常驚人。

她在聽證會口語辯論中表示：「政府的目標是讓移民處理程序回歸常態，但受到疫情影響，公共健康的現實狀況並不允許這麼做。」

美國公民自由聯盟(CLU)在這起訴訟指控美國法典第42卷違反多項法令；2021年9月，華盛頓特區聯邦區域法院法官蘇利文(Emmet Sullivan)裁定，拜登政府引用美國法典第42卷的手段恐涉及違法。

華府特區聯邦巡迴上訴法院三名法官斯林瓦森(Sri Srinivasan)、威金斯(Robert Wilkins)、沃克(Justin Walker)組成的審議庭，將裁定是否維持下級法院原判。

在19日的聽證會上，三名法官對公共衛生考量的說法多次提出詢問，包括非法入境移民傳播新冠病毒的風險，是否比合法入境美國的民眾來得高。

威金斯在聽證會上說，法典條文是針對把疾病帶進美國訂定規範，「遺憾的是，在目前這個時間點，新冠病毒早已在美國境內了」。

非法移民 遣返 川普

上一則

華人申請綠卡 適合身分才能成功

延伸閱讀

首場亞洲行 拜登春天將訪日本

首場亞洲行 拜登春天將訪日本
公職服務減免修改 預計7萬人近50億元學貸可免除

公職服務減免修改 預計7萬人近50億元學貸可免除
檢方起訴書曝 右翼民兵早計畫使用暴力 讓川普繼續掌權

檢方起訴書曝 右翼民兵早計畫使用暴力 讓川普繼續掌權
她當日至少2度勸諫川普 眾院籲伊凡卡配合調查國會暴亂

她當日至少2度勸諫川普 眾院籲伊凡卡配合調查國會暴亂

熱門新聞

拜登政府沿襲川普任內政策，以避免新冠病毒傳播為由，讓非法入境移民在美墨邊境將直接遣返。圖為被遣返的無證移民回到墨西哥。（Getty Iamges）

遣返無證客 拜登沿用川普手段 拿防疫辯護

2022-01-21 21:34
美國宣布，將在2022年暫時取消對包括H-1B在內部分工作簽證類別的面試要求。（美聯社）

加快引進人才 國務院：H-1B、L-1、O-1簽證暫免面試

2021-12-25 01:28
美國目前短少約100萬名原本可以留在工作崗位上的移民勞工，制約經濟發展。圖為加州的一個倉儲業工作招聘會。（Getty Images）

疫後短少百萬移民勞工 恐拖累美經濟成長

2021-12-26 20:38

超人氣

更多 >
美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭

南加大熊湖全美「最受歡迎度假小鎮」 華人搶房搶到哭
女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離

女兒外出聚會 全家中招 年輕人打完兩針也感染 華人紛自我隔離