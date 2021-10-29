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國安部：搜捕無證客 不得在醫院、遊樂場、遊行進行

編譯林梅婕／綜合29日電
國土安全部更新執法指南，不再於學校、醫院等「保護區」抓人，圖為國土安全部探員在加州橘郡逮捕走私嫌犯。(ICE官網)
國土安全部更新執法指南，不再於學校、醫院等「保護區」抓人，圖為國土安全部探員在加州橘郡逮捕走私嫌犯。(ICE官網)

國土安全部長(DHS)梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)針對逮捕非法移民的政策更新執法指南，要求執法人員不得在學校、醫院等受到「保護」的地區進行例行搜索和逮捕，盡最大的可能避開這些敏感地區，但特殊狀況仍可例外。

此舉被視為翻轉前總統川普時期的移民政策，而早在更前一任的歐巴馬總統任內就已要求執法人員進行逮捕時，需避開校園和教堂；不過這次更新的指南不只包括學校，還納入了醫院、托兒所、遊樂場、娛樂中心、集會和示威遊行活動。

梅奧卡斯在本周公布的新指南中強調，執法人員在行動時應考量「更廣泛的社會利益」，他說：「我們不需要在這些人有就醫需求、求學、追求信仰或尋求物資的情況下去完成任務。」

過去川普政府極力逮捕所有非法入境美國的移民，而且也不考量有無犯罪紀錄等因素，但當時的國安部仍延續前朝政策，避開在教堂和一些敏感地區進行逮捕；該指南發布後拜登政府也預期將遭受更多反對者的批評，指當局是變相鼓勵移民非法入境。

更新指南中，受保護的地區被廣泛定義為「兒童們聚集的場所」和「災難或緊急應變中心」，而執法機構如美國海關與邊境保護局(CBP)及邊境巡邏隊(Border Patrol)都必須遵守。

不過例外的狀況包括國家安全受到威脅、或該名非法移民涉及對個人產生立即性死亡的風險、暴力或肢體傷害，又或是已對公共安全造成威脅、或已有證據顯示涉及刑事犯罪，或是無法找到更適合的地點進行逮捕；執法人員若在非上述情況卻必須在保護區或附近進行逮捕，都必須先申請許可。

今年初當局開始關注在邊境地區的非法移民、國安威脅和涉及嚴重犯罪的事件，國安部在執行期間也避開一些敏感地區如法院等，但梅奧卡斯仍表示其部門並沒有足夠的資源去追查國內多達1100萬名無合法身分的移民，應該更具焦於對國安或社會有威脅的人。

非法移民 邊境 美國

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