我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牙買加新移民之子到美國國務卿 鮑爾傳奇一生落幕

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

申請入籍造假者 國安部擬縮查緝行動 有意不再追究　

記者顏伶如／綜合報導
新移民歸化美國時，有人造假；國土安全部有意不再追究。圖為上個月紐約市舉行的入籍儀式。(歐新社)
新移民歸化美國時，有人造假；國土安全部有意不再追究。圖為上個月紐約市舉行的入籍儀式。(歐新社)

根據華盛頓時報(Washington Times)獨家報導，國土安全部現正研議中的草案，對於申請入籍時提供造假資料者，將縮減撤銷公民資格的查緝行動。

報導指出，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)發給旗下三大移民事務主管機關主要負責人的備忘錄中，提到了目前正在討論中的草案內容。備忘錄寫道，如果民眾擔心公民資格未來恐遭撤銷，可能就對於申請入籍感到卻步。

備忘錄寫道：「歸化公民(naturalized citizens)應該享有最終定局，也應該擁有身為公民的安全感。」

備忘錄指出，國土安全部的政策不應該導致寒蟬效應，或為擁有永久居留權的綠卡合法持有人申請公民時形成阻礙。

撤銷公民資格(denaturalization)屬於聯邦法律範疇，必須通過法院裁定，管道則包括刑事案件或民事訴訟。

報導指出，備忘錄上寫道，國土安全部應該限縮撤銷公民資格的案件，只保留與威脅國家安全以及性犯罪、侵犯人權或重大詐騙犯罪等重罪案例。備忘錄並未註明日期，但有「草案」(DRAFT)以及「限公務使用」(FOR OFFICIAL USE ONLY)註記。

華盛頓時報報導，根據備忘錄內容，目前國土安全部正在處理中的某些撤銷公民資格案件，可望獲得不再追究。

報導指出，國土安全部的提議，目的似乎是要為前總統川普任內設下的規定鬆綁。川普政府除了針對有犯罪紀錄者加強查緝並撤銷公民資格，對於利用造假手段取得公民資格者，同樣嚴格掃蕩，某些案例是因為主管機關作業疏失而讓申請人取得美國籍。

在川普執政期間擔任美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)政策主任、現任「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)法規事務及政策主任的勞勃洛指出，這份備忘錄的遣辭用字帶有嚴重約束感，「再也沒有人會提出撤銷公民資格的民事訴訟」。

他說，梅奧卡斯透過這項政策傳達的訊息是，「國籍其實是沒有意義的，以詐騙手段入籍成功是能夠獲得獎勵的」。

國土安全部對於華盛頓時報報導並未發表評論。

國土安全部 川普 移民

上一則

不滿邊界+移民政策 維權組織集體「離線」

延伸閱讀

不滿邊界+移民政策 維權組織集體「離線」抗議

不滿邊界+移民政策 維權組織集體「離線」抗議
華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯
無證客「留在墨西哥」政策 拜登政府擬11月中重啟

無證客「留在墨西哥」政策 拜登政府擬11月中重啟
地鐵大規模測氣流 評估應對恐襲能力

地鐵大規模測氣流 評估應對恐襲能力

熱門新聞

聯邦參議員葛理漢經常公開批評拜登總統的移民政策。(Getty Images)

巴西無證客直奔康州 葛理漢：他們穿名牌拿Gucci包

2021-10-14 22:52
國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。美聯社

移民勞工若能舉證遭雇主虐待 拜登政府擬允免遣返

2021-10-12 11:51
抗議者冒著被逮捕的危險，7日在白宮前示威，爭取公民權，他們要求拜登總統在預算案中包括無證移民合法化經費。(美聯社)

700萬移民有望獲「居留權」參院民主黨提議動用假釋

2021-10-13 21:44
全美多個主要移民維權組織16日晚與拜登官員視訊會議，不滿拜登政府要恢復川普時代的邊界捉放政策，結果不歡而散。圖為移民維權人士今年4月在華府上街抗議拜登政府的邊界與拘留政策，違反人權。(美聯社)

不滿邊界+移民政策 維權組織集體「離線」

2021-10-17 21:56
資料來源：國務院 製表：記者張筠

11月移民排期 職業移民中國出生第三優先一般類大幅倒退

2021-10-14 10:46
在提交移民體檢報告時，需要提供新冠疫苗接種的證明。(Getty Images)

律師手記╱ 申請移民 2項最新規定要注意

2021-10-10 02:20

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯
他發現手掌大的劇毒蜘蛛 拍下「全家福」獲攝影大獎

他發現手掌大的劇毒蜘蛛 拍下「全家福」獲攝影大獎