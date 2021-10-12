移民勞工若能舉證遭雇主虐待 拜登政府擬允免遣返

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。美聯社

華爾街日報報導，移民勞工 若能舉證遭到雇主虐待，拜登政府研議將提供免於遭到遣返的保護，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)12日寫給美國移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)代理局長強生(Tae Johnson)的一份內部備忘錄上，提到了這項提議的計畫綱要。

報導指出，梅奧卡斯在備忘錄中寫道，執法重點應該放在查緝聘用非法勞工的雇主，而非勞工。梅奧卡斯要求強生與移民及海關執法局高層官員在60天內完成實施細則訂定。

梅奧卡斯在備忘錄上指出，如果可以加強掃蕩「沒道德的」(unscrupulous)雇主，非法勞工的市場需求量便可因此降低。這些雇主以低薪手段，對於非法入境美國的移民勞工大占便宜。

報導指出，梅奧卡斯接受訪問時曾說，這些雇主製造了不公平的勞工市場，導致合法勞工很難找到足以獲得溫飽的薪水待遇，這些雇主也以不平等手段壓低製造成本。他說：「我們的訊息就是，剝削勞工的雇主應該注意了。」

他表示，雇主如果聘用沒有工作 證的移民勞工，但提供合理薪資及安全工作環境，將不會成為移民主管機關鎖定的優先查緝目標。

在備忘錄中，梅奧卡斯指示主管移民政策的官員草擬鼓勵移民勞工措施，讓遭到雇主剝削的受害者，或者目睹剝削情事的目擊者，願意挺身而出向執法機關舉報，舉報者將可獲得暫緩遣返(deferred action)或假釋(parole)等保護。舉報者獲得暫緩遣返或假釋的保護之後，將有資格得以申請工作許可證(work permit)。

梅奧卡斯同時要求主民政策主管官員檢討「員工身分電子查核系統」(E-Verify)是否淪為雇主對員工的報復工具，若有非法勞工抱怨低薪或工作環境不安全，便遭到雇主打壓。