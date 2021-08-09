為遏止南境非法入境潮 拜登政府加強遞解及起訴

為了遏止南部邊境再度出現非法入境潮，拜登政府祭出雙管齊下手段，一方面加快遞解程序，另一方面則加強起訴擅自闖關的無證移民。圖為一個移民家庭穿過亞利桑納邊境。(美聯社)

美墨邊境 遭逮捕非法入境 人數創下21年新高之際，Delta變種病毒肆虐導致美國 疫情一路走高，哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，為了遏止南部邊境再度出現非法入境潮，拜登政府祭出雙管齊下手段，一方面加快遞解程序，另一方面則加強起訴擅自闖關的無證移民。

哥倫比亞廣播公司報導分析，這些措施意味著拜登總統上台以來，對於邊境管控政策態度開始轉硬，儼然邁入新的一章。在此之前，拜登政府面對美墨邊境湧現非法入境者，以「人道」與「秩序」考量為前提，因應方式主要集中於擴大庇護所收容量。拜登政府也終止川普任內頒布對無成年人陪伴孩童加速遞解的規定。

國土安全部官員受訪時說，拜登政府官員延用前總統川普任內的公共衛生命令規定，將遭到查緝的中美洲國家非法入境移民，透過飛機載往墨西哥內陸地區遞解驅逐，相關作法用意在於避免偷渡客連續闖關入境，造成新冠病毒疫情擴散。

報導指出，拜登政府也重啟川普時期的加速驅離(expedited removal)班機，將無法被遞解到墨西哥的非法入境家庭送出美國。

2020年，美國疾病管制暨預防中心(CDC)援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定宣布，聯邦政府得以避免新冠病毒傳播為由，將非法入境移民在邊境地區直接遣返

哥倫比亞廣播公司報導指出，國土安全部官員表示，從今年7月底以來，美國政府至少已經出動六個前往中美洲的加速驅離航班，共有242名非法入境移民及兒童遭到驅逐出境。

美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)行動小組主任帕迪拉(Manuel Padilla)6日對拉丁美洲國家媒體指出，曾經遭到遞解出境，卻因為再度非法入境而遭查緝的外籍人士，恐將遭到犯罪起訴(criminal prosecution)。

帕迪拉說，祭出犯罪起訴手段的目的是為了降低非法入境累犯一而再、再而三闖關，其中又以墨西哥籍男性居多。

帕迪拉以西班牙語對拉丁美洲媒體記者指出：「我們希望遏止不合法的遷徙。」

根據統計，今年7月間邊境探員在美墨邊境共計逮捕非法入境者超過21萬人次，創下2000年以來的單月份新高紀錄。

主管邊境及移民政策的國土安全部助理部長夏浩利安(David Shahoulian)上個月向法院提供證詞時表示，美國海關與邊境保護局旗下單位收容的非法入境移民當中，新冠病毒染疫率出現大幅增加，許多機構都有人滿為患的問題。