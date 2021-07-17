扭轉川普政策 CDC允許孤單無證兒童入境

成千上萬無證移民闖進美國，有些是無人陪伴的兒童。圖為聯邦邊境探員在新墨西哥州邊界逮捕的無證移民。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC )16日確認拜登 政府在新冠疫情下可以破例，允許無人陪同的無證兒童可以進入美國 。

有關法例是CDC去年3月在川普執政時所定下的公共衛生第42條(Title 42)，可以迅速驅逐越境的無證移民，包括尋求庇護者及無人陪同的兒童。

不過在不少訴訟中，CDC今年2月決定，暫時允許拜登政府破例，國土安全部(DHS)可以讓無人陪伴的未成年人，甚至一些家庭，在申請期間留在美國；而16日的確認進一步鞏固了2月份的破例做法，並遵照拜登的指示評估如何修改第42條。

拜登政府官員一再表示有關決定是必要的，認為美國有義務為單獨越境，而又無法安全回國的兒童提供幫助；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)當時曾表示，不會讓這些兒童回國，這讓他們處於危險中。

CDC就最新確認發表新聞稿表示，有關決定將幫助政府，更好地應對這些兒童所面臨的人道主義挑戰。

CDC聲稱在公共衛生評估裡考慮了多種因素，認為目前已有適當的基礎設施來保護兒童、他們的照顧者以及社區，不會因收容無人陪同無證兒童而增加傳播新冠疫情風險；美國的醫療資源，也不會因為給他們提供必要護理而受到顯著影響。

國土安全部也表示將繼續執行CDC根據第42條所發布的命令，並就與第42條相關的任何決定，聽從公共衛生專家的意見。

截至7月14日為止，已有1萬5000名無人陪同的越境兒童獲得照顧，然而人數不斷增加，引起了不少人擔憂；例如德州一個承包照顧這類兒童的機構，就遭人投訴它的工作人員根本不懂西班牙語，也沒有能力照顧未成年人。