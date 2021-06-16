我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

送旅遊票券、開兩倍價格…房市火熱 買家出奇招搶屋

影／中國神舟12號發射成功 3太空人升空

家暴、幫派暴力受害者來美尋庇護 比川普時代更有望

記者張聲肇／綜合報導
司法部16日宣布放寬家暴及幫派暴力受害者到美國尋找庇護的規定。圖為一群經由墨西哥偷度來美的巴西民眾在亞利桑納州美墨邊境等候申請庇護。(美聯社)
司法部16日宣布放寬家暴及幫派暴力受害者到美國尋找庇護的規定。圖為一群經由墨西哥偷度來美的巴西民眾在亞利桑納州美墨邊境等候申請庇護。(美聯社)

拜登政府16日決定放寬家暴及幫派暴力受害者到美國尋找庇護的規定，要求不再像川普時代那麼嚴苛。

司法部長加蘭德宣布的兩項新規定，形同廢止川普時代的規定，讓逃離家暴的婦女，以及逃離幫派暴力的倖存者，有機會到美國尋求庇護。

司法部次長古普塔（Vanita Gupta）說，美國的難民法律旨在對全世界最弱勢的人提供庇護，今天公布的新規定回答了「我國難民法的意義何在」這個問題。

拜登總統2月就下達命令，要司法部修改難民收容法規，但修法曠日廢時，有些千辛萬苦抵達美國邊境的難民申請人可能等不到修法完成，就被遣送出境，人權團體希望司法部加快腳步。

川普常把來美尋求庇護的案子稱作「騙局」，下令海關看緊大門，2018年時任司法部長的塞辛斯也說，美國的法治常遭到濫用，家暴、社會暴力更不是美國解決的了的問題。

塞辛斯說過，庇護法不是制定來緩解所有問題，或所有嚴重問題的，全世界問題那麼多，美國怎麼管得了？

民權團體領袖卻認為，川普政府不但不想幫助真正可憐的家暴受害人，還將原來的法律往「嚴審」方向限縮，讓美國的難民制度不進反退。

司法部放寬接納標準的規定，處理一名化名「A.B.」女性案例，當事人「不得已逃離薩爾瓦多，尋求美國保護」。

她到美國後，透過西班牙語翻譯說，「我們如果不逃走，有可能被暗殺。我是逃走了，可是很多人喪失生命，很多人無法活著講出他們的故事。」

另一個案例，當事人姓名縮寫是L.E.A；這兩個案例，都是川普時代歷任司法部長親自決定。新規定出爐後，當事人命運翻轉的機會，比川普時代大多了。

美國 司法部 川普

上一則

2021年7月移民排期 各優先均前進 EB2前進7個多月

延伸閱讀

美俄峰會拜登送什麼？「這兩樣東西」代表美國精神

美俄峰會拜登送什麼？「這兩樣東西」代表美國精神
德州嗆拜登 動支2.5億自建邊境牆阻偷渡、毒品

德州嗆拜登 動支2.5億自建邊境牆阻偷渡、毒品
德州做球 川普應邀30日巡視邊境牆政績

德州做球 川普應邀30日巡視邊境牆政績
臚列16網路戰禁區 拜登：普亭知道引戰必有後果

臚列16網路戰禁區 拜登：普亭知道引戰必有後果

熱門新聞

瓦爾德茲6月初終於在奧斯丁機場與女兒愛蜜麗團圓，母女相擁而泣的畫面令人鼻酸。妹妹蘇莉也抱著姊姊。(美聯社)

分別6年後…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

2021-06-10 00:16
圖為川普今年1月視察德州美墨邊界的新築圍牆，在牆上簽名，表示是他的重大政績。(路透)

德州州長：拜登政策導致邊境危機 德州要蓋美墨圍牆

2021-06-11 12:23
拜登政府關閉前總統川普時代所設的「接觸移民犯罪被害人辦公室」。圖為前國安部長凱利2017年宣布設立該辦公室。(美聯社)

移民犯罪被害人辦公室 拜登宣布解散

2021-06-11 21:33
2021年7月移民排期。(記者羅曉媛/製表)

2021年7月移民排期 各優先均前進 EB2前進7個多月

2021-06-16 16:45
梅奧卡斯。（路透）

梅奧卡斯：美墨邊界不向非正規移民開放

2021-06-16 01:15

I-130處理時間 各中心之間差別大

2021-06-13 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診