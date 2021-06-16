家暴、幫派暴力受害者來美尋庇護 比川普時代更有望
拜登政府16日決定放寬家暴及幫派暴力受害者到美國尋找庇護的規定，要求不再像川普時代那麼嚴苛。
司法部長加蘭德宣布的兩項新規定，形同廢止川普時代的規定，讓逃離家暴的婦女，以及逃離幫派暴力的倖存者，有機會到美國尋求庇護。
司法部次長古普塔（Vanita Gupta）說，美國的難民法律旨在對全世界最弱勢的人提供庇護，今天公布的新規定回答了「我國難民法的意義何在」這個問題。
拜登總統2月就下達命令，要司法部修改難民收容法規，但修法曠日廢時，有些千辛萬苦抵達美國邊境的難民申請人可能等不到修法完成，就被遣送出境，人權團體希望司法部加快腳步。
川普常把來美尋求庇護的案子稱作「騙局」，下令海關看緊大門，2018年時任司法部長的塞辛斯也說，美國的法治常遭到濫用，家暴、社會暴力更不是美國解決的了的問題。
塞辛斯說過，庇護法不是制定來緩解所有問題，或所有嚴重問題的，全世界問題那麼多，美國怎麼管得了？
民權團體領袖卻認為，川普政府不但不想幫助真正可憐的家暴受害人，還將原來的法律往「嚴審」方向限縮，讓美國的難民制度不進反退。
司法部放寬接納標準的規定，處理一名化名「A.B.」女性案例，當事人「不得已逃離薩爾瓦多，尋求美國保護」。
她到美國後，透過西班牙語翻譯說，「我們如果不逃走，有可能被暗殺。我是逃走了，可是很多人喪失生命，很多人無法活著講出他們的故事。」
另一個案例，當事人姓名縮寫是L.E.A；這兩個案例，都是川普時代歷任司法部長親自決定。新規定出爐後，當事人命運翻轉的機會，比川普時代大多了。
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