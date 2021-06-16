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梅奧卡斯：美墨邊界不向非正規移民開放

中央社／墨西哥市15日綜合報導
梅奧卡斯。（路透）
梅奧卡斯。（路透）

美國國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）今天說，美國南部邊界不向非正規移民開放，又說拜登政府正在規劃開闢「合法途徑」，以減緩從邊界湧入的移民人數。

近幾個月來，數以十萬計移民為了逃離中美洲與墨西哥部分地區的暴力衝突與貧困狀況，不斷大量湧入美國，對美國總統拜登上任初期的政策形成挑戰。

梅奧卡斯訪問墨西哥市時說，墨西哥與美國致力於減少非正規移民人數。

他在記者會上說：「我們互相挑戰，這不只是美國向墨西哥提出的問題，而是關乎我們雙方能如何合力解決問題。」

梅奧卡斯說，美國政府已向移民傳達了明確訊息，請他們「不要來」，呼應副總統賀錦麗（Kamala Harris）上週訪問瓜地馬拉時對移民表達的立場。

梅奧卡斯強調，政府正在規劃他稱為「合法途徑」的替代方案，列出眾多計畫，像是核發臨時勞工簽證、在移民率高的國家挹注資金，以解決暴力衝突、改善貪腐與提振疲軟的經濟。

梅奧卡斯說：「我們致力並專注於提供不同型態的改善方法。」

然而，賀錦麗日前警告移民，他們抵達邊界後可能遭遣返，但沒幾天後又說，美國是尋求庇護者的避風港；批評人士說，美國政府向移民傳遞模棱兩可的訊息，可能會激勵更多移民湧入。

移民 美國 墨西哥

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