梅奧卡斯：美墨邊界不向非正規移民開放

梅奧卡斯。（路透）

美國 國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）今天說，美國南部邊界不向非正規移民 開放，又說拜登政府正在規劃開闢「合法途徑」，以減緩從邊界湧入的移民人數。

近幾個月來，數以十萬計移民為了逃離中美洲與墨西哥 部分地區的暴力衝突與貧困狀況，不斷大量湧入美國，對美國總統拜登上任初期的政策形成挑戰。

梅奧卡斯訪問墨西哥市時說，墨西哥與美國致力於減少非正規移民人數。

他在記者會上說：「我們互相挑戰，這不只是美國向墨西哥提出的問題，而是關乎我們雙方能如何合力解決問題。」

梅奧卡斯說，美國政府已向移民傳達了明確訊息，請他們「不要來」，呼應副總統賀錦麗（Kamala Harris）上週訪問瓜地馬拉時對移民表達的立場。

梅奧卡斯強調，政府正在規劃他稱為「合法途徑」的替代方案，列出眾多計畫，像是核發臨時勞工簽證、在移民率高的國家挹注資金，以解決暴力衝突、改善貪腐與提振疲軟的經濟。

梅奧卡斯說：「我們致力並專注於提供不同型態的改善方法。」

然而，賀錦麗日前警告移民，他們抵達邊界後可能遭遣返，但沒幾天後又說，美國是尋求庇護者的避風港；批評人士說，美國政府向移民傳遞模棱兩可的訊息，可能會激勵更多移民湧入。