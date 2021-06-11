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移民犯罪被害人辦公室 拜登宣布解散

編譯潘勛／綜合11日電
拜登政府關閉前總統川普時代所設的「接觸移民犯罪被害人辦公室」。圖為前國安部長凱利2017年宣布設立該辦公室。(美聯社)
拜登政府關閉前總統川普時代所設的「接觸移民犯罪被害人辦公室」。圖為前國安部長凱利2017年宣布設立該辦公室。(美聯社)

拜登政府11日宣布，前總統川普時代所設的「接觸移民犯罪被害人辦公室」(VOICE)已經解散，此舉象徵拜登拒絕延襲川普一直想把移民與犯罪掛鉤起來的做法。

美聯社報導，川普2017年1月上任第一周便以行政命令創設VOICE；聯邦移民及海關執法局(ICE)表示，將「使用更包容、廣泛的移民支援體制」，來取代VOICE。

取代VOICE的單位是「接觸並服務被害人專線」(The Victims Engagement and Services Line)，把行之已久的現有服務結合起來，例如讓移民有辦法呈報在拘留中心遭到虐待及不公處置，還有一套系統，供通知律師以及能由移民官司取得利益的一干人等。

新辦公室將添增一項服務，供有望收到簽證的人使用，旨在幫忙人口販運案及在美碰到暴力犯罪的被害人通報案情。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)指出，提供協助給社會裡最弱勢的人，是美國核心價值；一切人民，不論其移民地位，被害時應該都有能力取得服務，而不必擔驚受怕。

但川普時代移民政策主要建構人米勒(Stephen Miller)則把拜登政府決定關閉VOICE，稱為「美國道德良知的污漬」，另把聯邦緝毒署(DEA)轄下新設辦公室，比擬為「開設客服中心，供毒梟取得律師服務，另特赦他們的罪行」。

米勒說，國土安全部是執法機構，可不是供罪犯及犯法人使用的司法協助中心。

攸關移民作法的轉變，凸顯前、後兩任政府出現極大差異。佐證移民會激化犯罪的證據少得可憐，另有研究指出，移民較不可能犯罪，但川普孜孜不懈於把移民與犯罪掛鉤起來；他2016年打選戰時，把前來美國的墨西哥人描述為非法居留，另頻頻點名其實是宏都拉斯移民創立的MS-13幫派。

移民 ICE 川普

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