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民調：拜登移民政策 滿意度超川普

編譯柯立偉／綜合7日電
拜登。（路透）
拜登。（路透）

最新民調顯示，雖然拜登總統就任之初，其較為寬鬆的移民政策多被質疑成效不彰，但數個月過去，相關政策施政滿意度達46%，比起前任川普總統的39%高不少。值得注意的是，雖然拜登的移民政策比川普更受歡迎，但仍低於整體滿意度的54%。

這項Spectrum News-Ipso的民調也顯示，副總統賀錦麗(Kamala Harris)的施政滿意度兩極化；民眾對賀錦麗移民政策的施政滿意度，有41%的受訪者滿意、40%不滿意。除說明移民政策敏感外，也顯示賀錦麗需要面對過去副總統不須面對的民意考驗。

就移民的具體政策而言，川普直接興建美墨邊界圍牆。這種簡單粗暴的方式在一開始廣受民眾支持，使民眾對移民問題的不滿有宣洩出口。但當大眾冷靜下來，這種治標不治本的行為也不再受民眾歡迎。

民調結果顯示，反對繼續興建邊界圍牆的受訪者約47%，高於支持的44%，而拜登總統現行「無證兒童盡速與在美親戚團聚」、「成年偷渡客一律遣返」等政策，支持度約44%，高於不支持的35%。

除上述政策外，副總統賀錦麗也在訪問拉美期間，與瓜地馬拉總統共同宣布美國將成立「反人口販運」工作小組，要從根本上解決拉美移民湧入的問題。司法部表示，這個反人口販運小組，將結合檢察官與移民官的力量，共同打擊長期氾濫於美墨邊境的人口販運集團。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)說：「跨國人口販運的問題不只對我國國境安全構成嚴重威脅，也使這些尋求移民的偷渡客暴露在生命危險之中。因此反人口販運工作小組將結合司法部與國土安全部跨部會的力量，調查並起訴這些組織性人口販運集團。」

移民 賀錦麗 偷渡客

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