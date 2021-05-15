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推動移改 拜登接見6名夢想生 再籲國會將DACA立法

編譯盧炯燊／綜合14日電
六名獲得正式移民身分的「夢想生」14日在白宮與拜登總統見面。(取自推特)
六名獲得正式移民身分的「夢想生」14日在白宮與拜登總統見面。(取自推特)

拜登總統15日在總統辦公室會見六名根據「童年抵美暫緩遣返」計畫(DACA)，獲得正式移民身分的「夢想生」，藉此說明他開始將注意力轉向推動改革移民法。

拜登上任數個月來，主要應對新冠疫情及為大規模基礎建設計畫立法，未碰觸移民問題；14日受邀到總統橢圓形辦公室會議與拜登會面的「夢想生」，都是受惠於2012年歐巴馬時代的「DACA」計畫。會晤期間，拜登再次呼籲國會將DACA立法，同時為1100萬無證移民建立取得公民身分的途徑。

其中一名出席會晤的「夢想生」瑪麗亞‧普拉利(Maria Praeli)五歲時從秘魯被帶來美國，現在是無證移民維權組織FWD.us.負責政府關係的主管；她向拜登直言，她們這種邊緣人生活過得太長太久了，擔心隨時會被法官裁決將她們驅離美國，除非國會正式立法。

白宮在會晤後發出聲明說，拜登重申了對移民改革的承諾，支持透過民主黨控制的眾院通過立法，以體現DACA的法律程序。

對於不少維權組織批評拜登未將無證移民問題列優先事項，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在拜登會晤前反駁這個說法，強調拜登一直與幕僚討論相關策略，全力推動改革移民；她說，拜登也認為與夢想生見面是一個好機會，若共和黨合作是可以達成移民改革。

然而這個政策面對德州法院的挑戰，前總統川普一直以來都試圖終止「夢想生」計畫，最高法院去年裁定川普有權終止，但他的作法不適當。

儘管拜登上月曾明確指出，將DACA正式立法是推動移民改革的基礎，國會需要今年通過立法，確保對夢想生的保護；然而可以肯定的是，國會對此沒有任何寸進的跡象。

參院兩黨組成的司法委員會在DACA立法的問題上，還只在空談；共和黨人一直將重點放在邊界問題上，民主黨人則希望改變移民制度，雙方至今仍陷於政治僵局。

拜登 移民 夢想生

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