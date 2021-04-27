拜登新政 移民面臨遣返 禁ICE法院逮人

拜登政府27日宣布，移民及海關執法局探員今後將不再於法院逮捕面臨遣返的移民。(ICE提供)

前總統川普任內，聯邦機關在法院加強逮捕面臨遣返 的移民 ；拜登 政府27日宣布，移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)探員今後將不再於法院逮捕面臨遣返的移民。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)發表聲明宣布，移民及海關執法局探員今後不再有權於法院執行遣返逮捕，先前措施讓民眾變得不敢出庭作證，不敢與檢警合作。

梅奧卡斯在聲明中指出，對於涉及國家安全案件的遣返案例，或者案例當事人可能威脅公共安全，移民及海關執法局探員仍可以在法院逕行逮捕；探員也可以逮捕遭到追捕中的嫌犯，或者涉及刑事案件且被檢警機關認為有湮滅證據之虞的嫌犯。

他表示，這項改變是為了讓移民查緝達到公平執法的目標。

梅奧卡斯說，川普政府任內探員在法院擴大執行移民拘捕令，對願意挺身出庭作證且與檢警機關合作的移民，造成寒蟬效應。

某些移民權益倡議人士則說，拜登政府的新政策做得並不夠。

拜登政府27日宣布，移民及海關執法局探員今後將不再於法院逮捕面臨遣返的移民。(美聯社)

「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)資深政策顧問夏哈(Naureen Shah)指出，移民及海關執法局探員仍可針對涉及國家安全、公共安全案件在法院逮捕移民，這兩個項目的定義過於籠統，光是移民及海關執法局探員進出法院，就可以讓移民感到害怕，遇到犯罪案件也不敢尋求保護。

夏哈指出，拜登政府應該進一步限制移民及海關執法局、海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)人員不得出現在學校、醫院等地點，並且限縮這兩個機關探員使用武力的權限，同時也要終止地方警察機關協助聯邦機關執行遣返任務。

她說，拜登政府顯然已經看到先前措施對移民社區造成的傷害，「現在應該把承諾落實到底，讓所有帶有傷害的行動都從此畫下句點」。