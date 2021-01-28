川普停發移民、工作簽證 拜登將簽行政令撤銷

拜登。（路透）

白宮官員透露，拜登總統計畫解除前總統川普 疫情期間以美國經濟受創、需要保護美國勞工為由，對合法移民 祭出的諸多簽證限制；包括川普以總統文告(presidential proclamation)方式宣布暫停核發特定移民與某些工作簽證 ，拜登則將簽署行政命令，予以撤銷。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，拜登移民政策資深顧問、白宮國內政策會議(Domestic Policy Council)副主任艾絲特‧奧拉瓦利亞(Esther Olavarria)周末在視訊會議上對全美市長做此宣布；奧拉瓦利亞的談話是拜登政府如何處理川普限縮移民政策的首次明確表態。

拜登就職前不到一個月，川普下令2020年4月頒布的移民限令續延三個月，直到2021年3月31日為止；2020年6月，川普政府宣布暫停核發包括H-1B在內的多項臨時工作簽證。

奧拉瓦利亞在全美市長會議(United States Conference of Mayors)第89屆冬季會議當中說道，川普之前頒布總統文告，以可能增加美國醫療系統負擔或危害美國勞工市場為由，將移民與非移民拒於門外，拜登則會在即將簽署的行政命令中，取消川普政府這些限縮移民措施。

奧拉瓦利亞說，川普政府政策忽視了數百年來移民對美國經濟、社會以及文化的貢獻，「因此，我們將取消這些政策，回歸到歡迎移民的國家，並且肯定移民的貢獻」。

白宮並未針對哥倫比亞廣播公司報導發表評論，目前也無法確知拜登將於何時簽署行政命令。

從競選期間到政權交接期間，拜登對於上台後如何處理川普限縮移民政策，都沒有提出因應方案，幕僚團隊面對媒體詢問時，也沒有承諾川普上台後將解除川普的限縮移民措施。

非營利組織「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)政策分析師莎拉‧皮爾斯(Sarah Pierce)指出，川普在疫情期間頒布的簽證限制，未來仍將持續發揮影響力；她說，美國勞工並未因為這些措施而獲益，但取消工作簽政限制也會引發某些反對聲浪。

皮爾斯接受哥倫比亞廣播公司訪問時說，美國失業率高達6.7%的此時，某些美國民眾可能不贊成解除工作簽證限令；她說：「經濟危機仍然存在，讓美國嚴重受創，拜登必須提出理由，說明為什麼要解除工作簽證限制。」