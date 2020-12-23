無證客逮捕率降27% 維權人士盼拜登能續減

在新冠疫情影響下，今年在美墨邊境被逮捕的非法移民驟減，維權團體希望拜登上任後能維持這個趨勢。圖為被捕的無證客登車送往拘留中心。(美聯社)

疫情所致，今年跨越美墨邊界、遭到逮捕的非法移民 人數比率下降27%；移民維權人士呼籲民主黨總統當選人拜登 (Joe Biden)，應在明年就職後繼續保持這項趨勢。

據聯邦移民和海關執法局(ICE )23日公布的數據顯示，截至9月30日，2020年財務年度一共只逮捕10萬4000名移民，和去年的14萬3000人相比減少甚多；今年ICE共遣返18萬6000人，比去年減少30%。

ICE執法和遞解處代理副執行總監Henry Lucero於23日向記者表示，由於今年試圖跨境的移民人數減少，ICE的拘捕行動也因此降低；目前ICE拘留中心的人數並不多，截至12月18日統計約1萬6000人以下，比起2019年的平均人數5萬人，減少許多。

預計明年1月20日就職的拜登曾在競選期間保證，上任後100天內將暫停所有遣返計畫，重新以「更明智的考量作為執法的依據」；此外，拜登也計畫設立管道讓跨境人士增加對移民法律的認識，減少拘留人數。

除了兌現自己的競選承諾，外界也指出，移民維權人士將會特別關注拜登在未來處理移民問題時是否真能如期完成，部分團體甚至主張只拘留犯行嚴重的個案，或將拘留程序完全淘汰。

世界婦女難民委員會(Women's Refugee Commission)資深主任布蘭妮(Michelle Brané)表示，拜登政府上任後應將拘留人數保持下降的趨勢，尤其在疫情期間更應該避免因此造成的病毒傳播，「大範圍的拘捕行動是沒有必要的」。