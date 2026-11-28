裁員3000人還持續申請H-1B 克羅格超市被盯上
克羅格在計畫未來3年裁員3000人之際，仍持續申請H-1B與PERM，引發川普政府勞工部關注，並被質疑將工作外包到印度。
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克羅格在計畫未來3年裁員3000人之際，仍持續申請H-1B與PERM，引發川普政府勞工部關注，並被質疑將工作外包到印度。
全國規模最大的傳統連鎖超市克羅格(Kroger)計畫未來三年在美國裁員3000人，卻繼續申請H-1B簽證和進行PERM勞工認證流程，成為川普政府勞工部關注焦點。勞工部督察長(Inspector General)德斯波西托(Anthony D'Esposito)25日在X平台呼籲「積極調查外國勞工計畫的潛在詐欺和濫用行為」，強調「企業利潤不是欺騙美國工人的許可證」。
新聞周刊(Newsweek)報導，德埃斯波西托沒有說克羅格正在接受調查，也沒有指控該公司違反聯邦法律。但克羅格大舉裁員，正值聯邦政府加強審查使用H-1B計畫的雇主。克羅格10月在內部備忘錄中首次揭露公司計畫未來三年裁員3000人；該公司目前約有8200名員工，裁員人數約佔37%。
德埃斯波西托辦公室7月宣布將調查涉及H-1B簽證和PERM計畫的詐欺行為和剝削外國工人指控。川普總統9月簽署行政命令，將企業近期或計畫裁員，納入政府審查H-1B簽證的考慮因素。
川普政府10月已暫停微軟、Adobe等幾家大型科技公司的PERM計畫。H-1B簽證計畫允許雇主臨時僱用外國工人從事特定職業；PERM計畫是雇主普遍使用的勞工認證流程，擔保外國工人取得永久居留權。
移民局H-1B雇主資料中心數據顯示，克羅格2021財年到2026財年共有303人的H-1B簽證申請獲准，2026財年獲准人數為61人。
克羅格大舉裁員進行組織重整之際，同時擴大位於印度班加羅爾(Bengaluru)的企業營運規模；當地新成立的「全球能力中心」(Global Capability Center)將處理科技、數據分析等後勤行政工作，正在大舉徵才。克羅格財務長肯納利(David Kennerley)在10月投資人簡報會議上表示，班加羅爾營運據點將整合公司員工與外部承包商，透過「轉移工作」降低成本。
與此同時，共和黨參議員施密特(Eric Schmitt)在X平台發文，猛烈抨擊克羅格「解雇數千名美國人，將他們的工作外包到印度」，指此舉「令人憤慨，完全無法接受」。
因為克羅格一方面宣布未來3年要裁員3000人，另一方面仍持續申請H-1B簽證與進行PERM流程，這與政府強化審查外國勞工計畫的方向相衝突。 督察長德斯波西托呼籲積極調查外國勞工計畫可能存在的詐欺與濫用，並強調企業利潤不能成為欺騙美國工人的理由，但他未指控克羅格違法。 克羅格同時擴大印度班加羅爾的全球能力中心，負責科技、數據分析等後勤行政工作，並透過整合員工與外包商來降低成本，因此引發外包美國工作的批評。
精華 FAQ
因為克羅格一方面宣布未來3年要裁員3000人，另一方面仍持續申請H-1B簽證與進行PERM流程，這與政府強化審查外國勞工計畫的方向相衝突。
督察長德斯波西托呼籲積極調查外國勞工計畫可能存在的詐欺與濫用，並強調企業利潤不能成為欺騙美國工人的理由，但他未指控克羅格違法。
克羅格同時擴大印度班加羅爾的全球能力中心，負責科技、數據分析等後勤行政工作，並透過整合員工與外包商來降低成本，因此引發外包美國工作的批評。
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