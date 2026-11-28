克羅格超市計畫三年內裁員3000人，卻持續用H-1B簽證，勞工部官員呼籲調查。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 克羅格在計畫未來3年裁員3000人之際，仍持續申請H-1B與PERM，引發川普政府勞工部關注，並被質疑將工作外包到印度。

全國規模最大的傳統連鎖超市克羅格(Kroger)計畫未來三年在美國裁員 3000人，卻繼續申請H-1B簽證 和進行PERM勞工認證流程，成為川普政府勞工部 關注焦點。勞工部督察長(Inspector General)德斯波西托(Anthony D'Esposito)25日在X平台呼籲「積極調查外國勞工計畫的潛在詐欺和濫用行為」，強調「企業利潤不是欺騙美國工人的許可證」。

新聞周刊(Newsweek)報導，德埃斯波西托沒有說克羅格正在接受調查，也沒有指控該公司違反聯邦法律。但克羅格大舉裁員，正值聯邦政府加強審查使用H-1B計畫的雇主。克羅格10月在內部備忘錄中首次揭露公司計畫未來三年裁員3000人；該公司目前約有8200名員工，裁員人數約佔37%。

德埃斯波西托辦公室7月宣布將調查涉及H-1B簽證和PERM計畫的詐欺行為和剝削外國工人指控。川普總統9月簽署行政命令，將企業近期或計畫裁員，納入政府審查H-1B簽證的考慮因素。

川普政府10月已暫停微軟、Adobe等幾家大型科技公司的PERM計畫。H-1B簽證計畫允許雇主臨時僱用外國工人從事特定職業；PERM計畫是雇主普遍使用的勞工認證流程，擔保外國工人取得永久居留權。

移民局H-1B雇主資料中心數據顯示，克羅格2021財年到2026財年共有303人的H-1B簽證申請獲准，2026財年獲准人數為61人。

克羅格大舉裁員進行組織重整之際，同時擴大位於印度班加羅爾(Bengaluru)的企業營運規模；當地新成立的「全球能力中心」(Global Capability Center)將處理科技、數據分析等後勤行政工作，正在大舉徵才。克羅格財務長肯納利(David Kennerley)在10月投資人簡報會議上表示，班加羅爾營運據點將整合公司員工與外部承包商，透過「轉移工作」降低成本。

與此同時，共和黨參議員施密特(Eric Schmitt)在X平台發文，猛烈抨擊克羅格「解雇數千名美國人，將他們的工作外包到印度」，指此舉「令人憤慨，完全無法接受」。