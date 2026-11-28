梅蘭妮亞曾申請 綠卡門票「傑出人才」簽證核准率大降
華郵報導指出，曾助梅蘭妮亞取得綠卡途徑的EB-1A傑出人才簽證，在川普二度執政後核准率大幅下滑，引發移民界擔憂美國吸引全球頂尖人才的能力受損。
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華郵報導指出，曾助梅蘭妮亞取得綠卡途徑的EB-1A傑出人才簽證，在川普二度執政後核准率大幅下滑，引發移民界擔憂美國吸引全球頂尖人才的能力受損。
華盛頓郵報27日報導，第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)當年申請的「傑出人才」(Extraordinary Ability)簽證，長期以來被視為簽證界的皇冠明珠，是奧運獎牌選手、奧斯卡金像獎得主以及普立茲獎得主等頂尖人才通往綠卡及美國永久居留權的門票，但川普二度執政以來，EB-1A特殊人才的移民簽證核准率大幅降低。
根據聯邦移民數據，EB-1A簽證專門為科學、藝術、教育、商業與體育領域當中長期展現全國或國際聲譽的外籍人士設立，核准率在前總統拜登任期最後幾個月為75%，到了2026年中期已降至32%。
根據統計，2026會計年度前三季有5200人申請獲准，相較之下，2024會計年度同期則有將近8900人申請獲准。
報導指出，特殊人才簽證核准率急劇下跌引起移民倡議人士憂慮，擔心美國在各個領域都將失去競爭優勢，包括好萊塢到全國頂尖實驗室。
倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)今年8月在報告中說，EB-1A拒簽率攀升加上職業綠卡受到限制，恐對美國勞動力規畫及吸引與留住全球人才的能力產生重大影響。
移民官員出身的「美國移民律師協會」(American Immigration Lawyers Association)政策監督祭實務顧問凱蒂‧安古斯提亞(Kate Angustia)表示：「這是非常、非常巨大的跌幅。」她說：「這很奇怪，因為川普政府一再表示希望有最優秀、最頂尖的人才。」
移民律師與商業領袖表示，今年當中申請特殊人才簽證卻遭到拒絕的大聯盟運動員、馬戲團表演者、科技創業家、科學研究人員與記者，若以個人成就資歷來看，在過去原本可以輕鬆過關。
由於拒簽率過高，部分移民律師事務所已經完全停止承辦EB-1A簽證申請。移民律師表示，許多移民官員似乎只因為主觀認為申請人「不夠傑出」而直接打回票。
專責代理藝術與娛樂界客戶，在長島執業的移民律師瑞秋‧巴斯金(Rachel Baskin)，今年便有客戶EB-1A申請遭拒。她說：「審核變得主觀太多了」。
梅蘭妮亞2001年以職業模特兒身分透過取得特殊人才簽證。這項簽證讓梅蘭妮亞踏上成為美國公民的道路，後來也為遠在斯洛維尼亞的父母擔保，讓父母取得綠卡。
移民數據分析公司Lawfully洞察與策略總監雷諾茲(Finn Reynolds)指出，現在必須在人工智慧(AI)、軟體工程、軟體開發等領域具有高度頂尖實力，或者在藝術表演、體育等領域有非常傑出的才華，申請特殊人才簽證的核准率才有較高希望。
●新聞小辭典：
EB-1A和O-1簽證，兩者均是針對「傑出人才」的簽證，但EB-1A是通往永久居留權(綠卡)的職業移民第一優先類別，可自行申請；O-1則是供特殊人才在美國短期工作的「非移民」工作簽證，由雇主或於符合資格的機構代理申請。兩者的申請目的、審核標準與後續身分上均有差異。
她在2001年以職業模特兒身分申請EB-1A傑出人才簽證，藉此踏上美國永久居留與入籍之路，之後也為父母擔保取得綠卡。 聯邦移民數據顯示，EB-1A核准率從拜登任期末的75%降到2026年中期的32%；2026會計年度前三季核准約5200人，低於2024年同期近8900人。 他們認為拒簽暴增已讓審核更主觀，連原本容易過關的大聯盟運動員、科技創業家與研究人員都受影響，可能削弱美國在科研、藝術與商業的人才競爭力。
精華 FAQ
她在2001年以職業模特兒身分申請EB-1A傑出人才簽證，藉此踏上美國永久居留與入籍之路，之後也為父母擔保取得綠卡。
聯邦移民數據顯示，EB-1A核准率從拜登任期末的75%降到2026年中期的32%；2026會計年度前三季核准約5200人，低於2024年同期近8900人。
他們認為拒簽暴增已讓審核更主觀，連原本容易過關的大聯盟運動員、科技創業家與研究人員都受影響，可能削弱美國在科研、藝術與商業的人才競爭力。
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