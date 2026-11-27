網友搬家經過德州及佛羅里達州的多方比較後，最終選定佛州奧蘭多（Orlando），主要考量包括氣候、學區、居住環境及日常生活便利性。奧蘭多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Connor Scott McManus ）

AI摘要 文章摘要整理： 一名住在加州的華人網友比較德州與佛州後，基於氣候、學區、居住環境與生活便利性，決定搬到奧蘭多，並引發網友對各州優缺點的討論。

美國各州在稅收制度、氣候、教育資源及生活環境等方面存在差異，不少家庭在跨州搬家前，都會仔細評估不同地區的優缺點。一名居住在美國加州 的華人網友「我是judy呀」近日在小紅書分享，由於一家人在居住地點上具有一定的選擇自由，因此決定重新評估適合長期定居的城市，經過德州 及佛羅里達州的多方比較後，最終選定佛州 奧蘭多（Orlando），主要考量包括氣候、學區、居住環境及日常生活便利性，引發不少旅美網友討論。

judy表示，加州其實有許多令人喜愛的地方，尤其是聖地牙哥，氣候舒適、生活機能完善，不過，由於現階段對居住地點有選擇彈性，因此希望趁此機會了解其他州的生活環境。最初將目光放在德州及佛州，主要是因為兩州均不徵收州個人所得稅，除此之外，一家人也相當重視氣候及孩子的教育環境。由於過去曾在中國南方及華東地區生活，相較於冬季寒冷的地方，一家人更偏好溫暖的氣候，也希望孩子能有更多時間從事戶外活動。

在比較德州及佛州的過程中，judy發現，德州擁有不少發展成熟的城市及住宅社區，也有值得考慮的教育資源，佛州則具備一家人更喜歡的氣候及生活方式。經過評估後，她認為現階段家庭最重視的並非能夠節省多少生活成本，而是一家人的日常生活品質，因此將學校、居住環境、戶外活動及氣候等條件綜合考量後，最終決定搬往佛州。

至於為何在佛州眾多城市中選擇奧蘭多，judy指出，除了當地整體氣候溫暖，一家人也花費不少時間研究不同住宅社區所對應的公立學校。相較於熱鬧的市中心，他們更希望找到適合家庭長期居住、生活機能完善的住宅區，附近是否有超市、購物場所、兒童課外活動設施，以及開車出門是否方便，都是選擇住處的重要條件。目前一家人已確定奧蘭多周邊的居住區域，並著手辦理搬家及孩子轉學手續，預計下個月正式搬遷。

貼文曝光後，不少網友分享自身經驗，有人認為奧蘭多相較於佛州其他城市，整體生活條件較為均衡；也有曾從丹佛搬往奧蘭多的網友表示，當初選擇當地的原因包括娛樂設施豐富、房價及房地產稅相對較低等。另有網友認為，奧蘭多除了公立及私立學校，也有值得考察的特許學校，家長在教育方面仍有多元選擇。

不過，也有網友更推薦德州，認為休士頓、奧斯汀及達拉斯等城市，有機會以相對合理的房價入住優質學區，加上華人社群、亞洲超市及中式餐飲資源較豐富，適合有孩子的家庭。另有曾在奧蘭多居住多年的網友指出，當地夏季炎熱潮濕，實際上未必適合長時間進行戶外活動。對此，judy也坦言，佛州夏季濕熱、雷雨較多，仍有需要適應的地方，目前的決定只是基於現階段家庭需求所做出的選擇，真正的生活感受仍要等正式入住後才能評估。