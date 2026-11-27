2026年12月移民排期表。（資料來源/國務院、製表/特派員黃惠玲）

AI摘要 文章摘要整理： 國務院公布2026年12月移民簽證排期表，多數中國大陸出生申請人的綠卡排期停滯，僅少數類別小幅前進，並示警未來數月可能出現倒退。

國務院 27日公布2026年12月移民 簽證排期表(Visa Bulletin)，中國大陸出生申請人的親屬及職業移民排期幾乎全面停滯，僅綠卡 持有人配偶及21歲以下未婚子女，以及傳統EB-5投資移民的移民排期各前進一個月，其餘類別均無進展，遞件排期也全部維持不變。國務院並警告，未來數月部分移民類別的排期可能倒退。

根據國務院公布的最後批准日期(移民排期)，親屬移民方面，第一優先(美國公民成年未婚子女)維持2021年1月22日；第二優先2-A(綠卡持有人配偶及21歲以下未婚子女)前進一個月至2026年11月22日；第二優先2-B(綠卡持有人成年未婚子女)維持2020年8月22日。

第三優先(美國公民已婚子女)維持2015年10月22日；第四優先(成年美國公民的兄弟姊妹)維持2012年10月22日。

親屬移民最早申請日期(遞件排期)方面，第一優先維持2021年2月1日，第二優先2-A繼續有名額，第二優先2-B維持2020年9月1日，第三優先維持2015年11月1日，第四優先維持2012年11月1日。

職業移民排期方面，第一優先維持2023年8月1日；第二優先維持2021年10月1日；第三優先一般類維持2022年1月22日，非技術勞工類維持2019年10月1日；第四優先一般類及宗教人士均維持2022年12月15日；第五優先EB-5非區域中心及區域中心的非預留名額類別，均前進一個月至2017年1月1日。

職業移民遞件排期方面，第一優先維持2024年7月1日；第二優先維持2023年1月1日；第三優先一般類維持2024年4月1日，非技術勞工類維持2020年10月1日；第四優先一般類及宗教人士均維持2025年1月1日；第五優先EB-5非區域中心及區域中心的非預留名額類別，均維持2021年3月1日。

此外，EB-5投資移民針對鄉村地區、高失業率地區及基礎建設項目的三項預留名額類別，移民排期及遞件排期均繼續有名額。

國務院指出，由於川普政府實施多項國家安全及公共安全措施，移民簽證核發速度放緩，因此近幾個月推進多項移民排期，以充分利用2027財政年度的移民簽證名額。不過，視未來申請需求而定，未來數月可能須將部分移民排期向後調整，以免超出年度簽證名額上限。

國務院27日公布12月移民排期。（美聯社）