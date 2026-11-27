法律援助組織統計，過去一年半兒童被ICE拘留的人數大增，快速成為被逮捕的目標。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，ICE近1年半拘留約8600名兒童，拘押時間拉長且法援縮減，導致更多孩子在缺乏律師協助下被迫離境或面臨高遣返率。

法律援助團體指出，過去一年半來，約有8600名兒童遭聯邦移民 執法人員拘留，其中包括嬰幼兒，監督團體則表示，許多孩子被關在衛生環境不佳的拘留設施內。

公開報導顯示，聯邦移民暨海關執法局(ICE )探員曾在學校附近拘留兒童，並利用孩子把家長引出住處，其中一起案例是企圖利用麻州 一名患有自閉症的5歲女童施壓她的父親投案。

「緬因州燈塔報」報導，全國青少年法律中心(National Center for Youth Law)資深律師梅莉莎·亞當森(Melissa Adamson)表示，ICE愈來愈常拘留隻身抵美、現居政府收容所的未成年人，「這代表孩子被拘留的時間大幅增加，川普總統此次就任時，這些孩子被拘留的時間約一個月，現在已變成約六個月。」

亞當森補充，逮捕兒童的速度正在加快。本月稍早，一名8歲海地男童在聖地牙哥法院例行的移民報到時，被上銬並移交聯邦拘留，他獨自在德州一處設施待了11天才獲釋並回到家人身邊。

今年7月，川普政府終止施行數十年、獲得兩黨支持的「無人陪伴兒童計畫」(Unaccompanied Children Program)法律服務合約。

目前在移民法庭體系中摸索的兒童，超過半數無律師代表。

律師指出，兒童遭到脅迫與霸凌，被迫放棄原本想留在美國的法律程序，且當局往往透過經濟誘因讓他們選擇自行離境。

亞當森指出，政府近來開始只給兒童不到24小時的通知，要求他們出席庇護面談。

亞當森主張，「一個孩子要獨自面對政府律師進行辯論，用的是他們不懂的語言，身處他們不了解的制度。對許多孩子而言，是否有律師在身邊，簡直攸關生死。」

今年1月到8月，無伴兒童的遣返令比率接近70%，相比前總統拜登政府期間平均則為28%。亞當森強調，法律服務提供者雖然失去經費，仍盡力為兒童代理，並呼籲社會大眾予以支持。

亞當森指出，沒有任何法律要求政府必須拘留兒童與家庭；她呼籲新一屆國會在來年的撥款程序中，刪減拘留設施的經費。