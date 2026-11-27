謝翌的移民庭首次聽證將由2028年提前到下個月舉行。（GoFundMe募款頁面）

AI摘要 文章摘要整理： 普林斯頓華裔博士生謝翌遭ICE拘留後，聯邦政府請求法院駁回其釋放聲請，且她的移民庭初聽已提前至12月3日。

普林斯頓大學神經科學博士生 謝翌(Eva Yi Xie)遭美國移民 及海關執法局(ICE)拘留後，聯邦政府 律師25日向維吉尼亞州東區聯邦地區法院提交答辯，要求法官駁回她尋求獲釋的人身保護令聲請。法院文件也顯示，她的移民庭首次聽證已從2028年1月18日提前至今年12月3日。

據普林斯頓大學校報「The Daily Princetonian」取得的法院文件，聯邦政府在答辯中附上一份ICE行政逮捕令。謝翌的律師在聲請書中主張，ICE探員在逮捕她之前未出示逮捕令。政府提交的文件顯示，逮捕令日期與謝翌被捕同為11月19日，但具體簽發時間仍不清楚。

報導指出，ICE稱探員在登機門詢問她後，向她送達逮捕令。她的律師則主張，探員在逮捕前未出示逮捕令。

謝翌是中國公民，11月19日在華府參加神經科學學會年會後，原定搭乘美國航空班機前往費城，卻在維吉尼亞州雷根華盛頓國家機場遭ICE拘留。她目前被關押在維州鮑靈格林(Bowling Green)的卡羅琳拘留中心(Caroline Detention Facility)。

謝翌的庇護申請仍在審理中。12月3日排定的是移民庭初步程序聽證(Master Calendar Hearing)，她另向聯邦法院提出人身保護令聲請，質疑拘留是否合法，並要求法院下令釋放。依聯邦法院命令，謝翌的律師可在11月30日下午5時前回覆政府答辯。