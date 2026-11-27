川普總統26日發表感恩節談話，依然炮火四射，抨擊移民和政敵。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在感恩節發出長文賀詞，卻轉而攻擊移民、自由派政敵與媒體，並指控政府偽造經濟數據，同時替白宮翻修計畫辯護。

川普 總統26日利用感恩節 家庭團聚的機會，在社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)發表所謂感恩節「賀詞」，內容怨氣沖天地「炮轟」多個特定群體，他指責移民 、嘲諷自由派政敵，還痛批他的聯邦政府機構偽造經濟數據。

川普在佛州西棕櫚灘過感恩節時，發表了這則長400多字的「賀詞」。貼文一開頭，川普首先用一句話感謝「所有為了讓國家變得偉大而辛勸付出的愛國者」，然後立即轉向各群體「開刀」痛駡；舉凡「虛偽的經濟學家」、「激進極左派」、「明尼蘇達州的索馬利亞裔」、乃至記者和移民，全都在他的「地圖炮」掃射範圍內。

川普寫道：「我要祝那些費盡心思將國家推向『激進極左』路線的人，祝那些企圖將我們的司法體系改造成『伊斯蘭教法』(Sharia)體系的人，祝那些想要重新分配財產的人，感恩節快樂。這表示那些辛勤工作、窮盡一生累積財富的人，將被迫把財產分給全國的人，甚至包括那些拒絕工作的人。」

川普還指控他自己的政府偽造美國經濟數據；他寫道：「我也要祝那些在選前發布虛假經濟數據的人，感恩節快樂。他們直到昨天(25日)才做出修正，整整晚了三周。數據顯示，GDP實際為4.3%(而非先前宣稱的3.4%)，這是創紀錄的錯誤，性質極其嚴重，應該立即調查。」

路透報導，商務部經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)未立即回應置評請求。

川普還形容大量移民及索馬利亞裔遊手好閒或從事犯罪活動，被美國驅逐出境的人都罪大惡極。他寫道：「我要感謝境內2%的索馬利亞裔人口，他們有工作且確實願意工作，完全不依賴政府補助。」「至於其他人，則應立即將其驅逐出境；唯有如此，才能拯救偉大的明尼蘇達州。」川普沒有對前述說法提出任何證據。

川普也試圖在貼文中，為他大力推動的翻修白宮計畫辯護。他寫道：「我也想對那些記者和民眾表示同情——他們似乎無法理解什麼叫髒亂、破敗、缺乏維護與腐敗。他們對我不滿，只因我在百忙之中抽空修繕了白宮。」