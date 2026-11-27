「電子旅行授權系統」(ESTA)將推出更嚴格的自動化篩檢措施。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國國土安全部強化ESTA自動篩檢後，海外未登記的美國公民子女可能無法再以免簽方式入境，家長需補辦公民登記或改走簽證程序。

富比世雜誌(Forbes)25日報導，國土安全部 「電子旅行授權系統」(Electronic System for Travel Authorization，ESTA)推出更嚴格的自動化篩檢 措施，可能衝擊某些旅居海外、帶著雙重國籍兒女入境的美國公民家長。報導分析，ESTA規定趨嚴顯示美國當局越來越容易識別哪些入境遊客具備美國公民身分，即使從來不曾持有美國護照 或登記為公民也一樣。

報導指出，數十年來，許多旅居海外的美國公民並沒有向當地美國大使館為兒女辦理出生登記，而是讓兒女使用出生國家的護照，入境美國時使用ESTA驗證享受「免簽證計畫」(Visa Waiver Program)待遇。在這種情況下，某些大半輩子都在海外度過的美國公民兒女，甚至不知道自己擁有美國公民身分。截至2026年為止，全球共有42個國家獲得美國列入「免簽證計畫」。

對於不曾幫孩子登記美國公民身分的家庭來說，問題恐將浮現。國土安全部政策更新之後，ESTA驗證對所有年齡的入境者加強篩檢，可能做出拒絕入境或取消入境的決定。

聯邦法律「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)規定美國公民必須使用美國護照入境，沒有辦理登記的雙重國籍兒女實際上不能使用「免簽證計畫」。為了讓孩子能夠入境，美國公民家長必須透過「海外領事出生證明」(Consular Report of Birth Abroad，CRBA)為孩子確立美國公民身分，但這意味著未來長期的稅務、金融等申報義務。

如果兒女沒有取得美國公民身分，家長今後則必須循觀光簽證程序為孩子辦理入境。

報導指出，許多住在享有「免簽證計畫」待遇的美國僑民，例如在英國、澳洲、日本以及歐洲大部分地區，一直把辦理CRBA登記看成「非必要選項」(optional)，美國公民家長認為只要能透過ESTA驗證，孩子拿外國護照照樣可以返美，還能避開俗稱「肥咖條款」(FATCA)的「外國帳戶稅收遵從法」(Foreign Account Tax Compliance Act)以及俗稱「肥爸條款」(FBAR)的「海外銀行及金融帳戶報告」(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)。

國土安全部與海關與邊境保護局(CBP)今年6月推出自動化執法行動，鎖定對象是雙重國籍兒童與沒有登記的海外美僑。

移民律師理查遜(John Richardson)24日指出，在一件案例當中，持有「喪失國籍證明書」(Certificate of Loss of Nationality，CLN)的一名瑞士公民，在坦承具有美國公民的雙重國籍身分事實之後，立即收到ESTA遭到拒絕的通知。

當事人向CBP查詢之後，收到書面回覆寫道：「美國公民不需要申請ESTA，必須使用美國護照入境。若您已放棄美國公民身分，未來入境或過境美國時將需要取得非移民簽證。」