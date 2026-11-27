曾稱不用非聯邦系統 IRS被曝花6.3萬買AI人臉辨識服務
IRS刑事調查處今年3月花6.3萬美元購買Clearview AI訂閱，卻與先前不再使用非聯邦人臉辨識系統的說法相互矛盾，引發外界質疑。
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IRS刑事調查處今年3月花6.3萬美元購買Clearview AI訂閱，卻與先前不再使用非聯邦人臉辨識系統的說法相互矛盾，引發外界質疑。
生物辨識與數位身分產業媒體Biometric Update 25日報導，國稅局刑事調查處(IRS criminal-investigation division，IRS-CI)今年3月購買了6萬3000元的人臉辨識技術公司Clearview AI訂閱服務，加入由聯邦調查局(FBI)主導的國內政治暴力調查行動。然而，不到兩年前，國稅局曾對非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)表示，今後不會使用非聯邦人臉辨識系統。
紐約時報上周報導，根據一份IRS內部備忘錄，奉命參加國內政治暴力調查行動的IRS人員連續幾個月在與移民事件抗議活動的調查裡，使用人臉辨識與刺青分析資料庫。
根據聯邦支出紀錄，IRS-CI從今年3月16日起，為Clearview AI「調查人員工具網頁訂閱」(investigator tool web subscription)」撥款6萬3000元，基礎合約到2027年3月17日止，若續延到2031年3月費用大約34萬8124元。
2021年，政府稽核處公布報告指出，IRS-CI從2018年4月到2020年3月之間使用非聯邦人臉辨識系統(non-federal facial recognition systems)，但對於調查人員使用哪些系統缺乏追蹤機制。政府稽核處稽查人員呼籲國稅局建立機制，並且評估這些系統的隱私權、精準程度等風險。
2024年5月，國稅局官員向政府稽核處表示，自從2022年12月建立追蹤機制以來，IRS-CI不曾使用非聯邦人臉辨識系統，未來也沒有打算使用非聯邦技術。
IRS-CI向Clearview AI開始購買服務的今年3月，某些IRS人員為配合跨機構執法行動而進入FBI總部辦公。
政府監督組織「美國糾察」(American Oversight)取得紀錄顯示，IRS-CI派出10名探員與3名分析師進駐FBI主持的聯合任務中心(Joint Mission Center)。
Clearview AI允許聯邦執法人員上傳照片到平台，然後從網路上可以公開取得的影像來源展開比對。
IRS-CI於今年3月訂閱Clearview AI的調查人員工具網頁服務，初期支出為6.3萬美元，合約期限至2027年3月，若續約可延至2031年。 2024年5月，IRS官員向政府稽核處表示，自2022年12月建立追蹤機制後，IRS-CI未曾使用非聯邦人臉辨識系統，未來也沒有打算使用。 因為IRS先前宣稱不使用非聯邦系統，卻又向Clearview AI採購服務，且人員還參與FBI主導的調查並使用影像比對工具，讓隱私與監督問題再受關注。
精華 FAQ
IRS-CI於今年3月訂閱Clearview AI的調查人員工具網頁服務，初期支出為6.3萬美元，合約期限至2027年3月，若續約可延至2031年。
2024年5月，IRS官員向政府稽核處表示，自2022年12月建立追蹤機制後，IRS-CI未曾使用非聯邦人臉辨識系統，未來也沒有打算使用。
因為IRS先前宣稱不使用非聯邦系統，卻又向Clearview AI採購服務，且人員還參與FBI主導的調查並使用影像比對工具，讓隱私與監督問題再受關注。
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