Clearview AI執行長Hoan Ton-That用自己的照片，示範該公司的人臉辨識軟體。(美聯社資料照)

AI摘要 文章摘要整理： IRS刑事調查處今年3月花6.3萬美元購買Clearview AI訂閱，卻與先前不再使用非聯邦人臉辨識系統的說法相互矛盾，引發外界質疑。

生物辨識與數位身分產業媒體Biometric Update 25日報導，國稅局 刑事調查處(IRS criminal-investigation division，IRS-CI)今年3月購買了6萬3000元的人臉辨識技術公司Clearview AI訂閱服務，加入由聯邦調查局(FBI )主導的國內政治暴力調查行動。然而，不到兩年前，國稅局曾對非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office)表示，今後不會使用非聯邦人臉辨識系統。

紐約時報 上周報導，根據一份IRS內部備忘錄，奉命參加國內政治暴力調查行動的IRS人員連續幾個月在與移民事件抗議活動的調查裡，使用人臉辨識與刺青分析資料庫。

根據聯邦支出紀錄，IRS-CI從今年3月16日起，為Clearview AI「調查人員工具網頁訂閱」(investigator tool web subscription)」撥款6萬3000元，基礎合約到2027年3月17日止，若續延到2031年3月費用大約34萬8124元。

2021年，政府稽核處公布報告指出，IRS-CI從2018年4月到2020年3月之間使用非聯邦人臉辨識系統(non-federal facial recognition systems)，但對於調查人員使用哪些系統缺乏追蹤機制。政府稽核處稽查人員呼籲國稅局建立機制，並且評估這些系統的隱私權、精準程度等風險。

2024年5月，國稅局官員向政府稽核處表示，自從2022年12月建立追蹤機制以來，IRS-CI不曾使用非聯邦人臉辨識系統，未來也沒有打算使用非聯邦技術。

IRS-CI向Clearview AI開始購買服務的今年3月，某些IRS人員為配合跨機構執法行動而進入FBI總部辦公。

政府監督組織「美國糾察」(American Oversight)取得紀錄顯示，IRS-CI派出10名探員與3名分析師進駐FBI主持的聯合任務中心(Joint Mission Center)。

Clearview AI允許聯邦執法人員上傳照片到平台，然後從網路上可以公開取得的影像來源展開比對。