AI摘要 文章摘要整理： 美國社安局通知約30萬合法移民，因2025年通過的新法將在2027年限制其紅藍卡資格，受影響者多為長年居美的難民與庇護者。

社會安全局(Social Security Administration)已向數十萬名合法移民 寄出信函，告知儘管繳稅多年，但俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險計畫(Medicare)給付仍將終止。

華盛頓郵報報導，約有30萬人受影響，包括居住美國多年的年長與身心障礙非公民，以及罹患末期腎臟病的病患。

根據2025年7月由共和黨 議員通過的「又大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)，2027年生效的新限制，影響難民、獲准庇護者、享有暫時保護身分者，以及符合工作年資資格的人口販運被害人。

現在紅藍卡只有四種人有資格使用：美國公民及美國國民、合法永久居民(綠卡持有人)、部分古巴及海地入境者，以及來自與美國簽有相關條約之特定國家的移民。

華郵取得的一份經遮蔽處理、寄給受影響者的信函副本，信中寫道：「經記錄審查，您可能因法律變更而不再符合聯邦醫療保險資格。」

法案支持者表示，修法是為保障計畫完整性，並確保福利留給美國公民。

曾任川普白宮健康政策顧問、保守派智庫「典範研究中心」(Paragon Health Institute)創辦人布萊斯(Brian Blase)表示，聯邦計畫應服務其設計對象，「依照該法案，非永久居民的移民，如簽證持有者或尋求庇護者，仍可購買俗稱歐記健保(Obamacare)的可負擔健保法(Affordable Care Act)，但部分人將不再獲得納稅人補貼。」

倡議團體憂心，這將嚴重影響合法移民居多的社區與州，其中許多人年逾65歲，正在等待取得永久身分的綠卡。

「高齡化正義」(Justice in Aging)組織加州主任蒂芬妮．黃-周(Tiffany Huyenh-Cho，音譯)表示，「這是聯邦醫療保險史上，政府首次剝奪參保者的保障，違背只要繳稅，退休與身障後就能仰賴聯邦醫療保險的承諾。」

分析人士指出，即將失去醫療保險資格者並非近期入境者，多半是經聯邦政府審查核准且已在美國生活、工作至少十年的受庇護者與難民。

聯邦數據估計，他們已向該計畫繳納超過60億元。

醫療與社會安全專家表示，其中許多人已獲准取得綠卡，卻因川普政府政策造成的處理延誤而尚未拿到。