曾被川普政府遣送至薩爾瓦多的馬州男子艾卜瑞可，25日自主離境至西班牙，他也成了川普政府移民政策的一個象徵人物。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 曾遭DHS錯誤遣返的薩爾瓦多籍男子賈西亞，為避免再被驅逐而自願離美前往西班牙，並表示盼川普卸任後重返美國與家人團聚。

曾遭國土安全部(DHS)錯誤遣返 薩爾瓦多的薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)，在自願離開美國後，已於25日飛抵西班牙首都馬德里，但他聲言這只是暫時離開，期盼總統川普 任卸任後能夠重返美國。

綜合美聯社、路透等報導，31歲的艾卜瑞可，其妻子兒女都是美國公民，一家在馬里蘭州生活，2025年3月遭移民及海關執法局(ICE)執法人員錯誤逮捕及遣返薩爾瓦多，DHS將此事歸咎於行政疏失。聯邦法官雖下令讓他返回美國，但DHS試圖將他再次遣返，而目的地竟然是非洲。艾卜瑞可自始一直抗爭，官司一路打到最高法院，成為各界檢視川普政府移民政策的代表人物之一。

為免遭強制遣返，艾卜瑞可最終與聯邦當局達成協議，24日在妻子陪同下，從華盛頓杜勒斯國際機場自願離開前往西班牙，協議屬於保密，內容沒有公開，歷時20個月的纏訟亦告一段落。

負責審理這起訴訟案的馬州 聯邦地區法院法官辛尼斯(Paula Xinis)，在確認艾卜瑞可離開美國後，25日撤銷此案。

艾卜瑞可抵達馬德里時舉行視訊記者會，聲言「政府無權決定我的人生故事會如何延續下去，只有自己及家人共同決定我們的未來」。

他的代表律師桑多瓦-莫申伯格(Simon Sandoval-Moshenberg)同一時間在美國表示，艾卜瑞可只是「暫時離開」，指他是美國公民的丈夫及父親，有許多途徑可以重返美國。

但律師承認不能指望川普政府給艾卜瑞可公平的機會，只能期盼下屆政府優先考量，讓他回到馬州與家人團聚。

律師又說，艾卜瑞可將決定未來兩年的落腳處，以度過川普政府的剩餘任期。艾卜瑞可與任何薩爾瓦多公民一樣，只要持有有效護照，即可入境西班牙，並停留最多90天。

他的法律團隊表示，他在抵達西班牙前，並未與西班牙政府達成任何協議。艾卜瑞可可以向西班牙或其他國家申請庇護，但目前沒有立即提出申請的計畫。他正在考慮接受演講邀約，並聯繫一些非營利組織。

馬里蘭州民主黨籍聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)一直關注艾卜瑞可事件，對於他自願離開美國表示肯定，認為是「有尊嚴地生活」。

DHS尚未回應艾卜瑞可已抵達西班牙之事，但早前強調艾卜瑞可是依據驅逐令前往西班牙，不得再進入美國。部長穆林在X發文，對艾卜瑞可離境感到「高興」。