川普政府限制出生公民權的政策，25日再遭聯邦法官駁回。圖為出生公民權象徵人物黃金德的曾孫Norman Wong。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府再度以行政命令限制出生公民權與生育旅遊，但華府聯邦法官庫柏認定違憲並發出禁制令，成為第二位擋下該政策的法官。

川普 總統8月發布行政命令，再次試圖限制出生公民權(birthright citizenship)並嚴打「生育旅遊」；第二位聯邦法官25日發出初步禁制令，再次擋下了這些行政命令。

華府的聯邦地區法院庫柏(Christopher R. Cooper)在長達67頁的備忘錄意見書中發出初步禁制令，指憲法第14修正案的「公民權條款」(Citizenship Clause)承諾「幾乎所有在美國出生兒童」都享有公民身分。

前總統歐巴馬 任命的庫柏法官在意見中寫道：「本案是非曲直相當明確。最高法院已兩度確認，但凡在美國境內出生的兒童皆為美國公民 ，只有極少數不受美國法律管轄者除外。」

庫柏還表示，法院將阻止聯邦當局執行川普8月簽署的行政命令。這些行政命令試圖限制出生公民權的適用範圍、打擊「生育旅遊」(birth tourism)。所謂「生育旅遊」，是為了讓孩子出生時自動取得公民身分，專程前往他國生產的行為。

庫柏寫道，這項禁制令也旨在防止川普政府「採取任何其他行動剝奪或侵害該群體成員的公民權」；「不言而喻，聯邦機構遵守憲法和聯邦法律，始終符合公眾利益。」

最高法院6月底即以6比3表決結果，推翻川普第二任期重返白宮首日簽署的限制出生公民權行政命令。隨後，川普於8月6日再接再厲簽署新的嚴打「生育旅遊」行政命令，並羅列出哪幾種人的子女沒資格享有出生公民權。

包括「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union, ACLU)在內的多個移民權益倡議團體，很快在9月提起訴訟，對川普的新行政命令提出法律挑戰。

馬里蘭州的聯邦地區法院法官博德曼(Deborah Boardman)在9月應移民權益團體要求，發出初步禁制令，擋下川普政府限制出生公民權的舉措。由拜登總統任命的博德曼法官當時在裁決中寫道：「本院必須發布初步禁令，禁止總統再次嘗試剝奪他人的公民權。」