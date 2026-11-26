川普打擊生育旅遊行政令 被第2名法官擋下：憲法保障出生公民權
川普政府再度以行政命令限制出生公民權與生育旅遊，但華府聯邦法官庫柏認定違憲並發出禁制令，成為第二位擋下該政策的法官。
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川普政府再度以行政命令限制出生公民權與生育旅遊，但華府聯邦法官庫柏認定違憲並發出禁制令，成為第二位擋下該政策的法官。
川普總統8月發布行政命令，再次試圖限制出生公民權(birthright citizenship)並嚴打「生育旅遊」；第二位聯邦法官25日發出初步禁制令，再次擋下了這些行政命令。
華府的聯邦地區法院庫柏(Christopher R. Cooper)在長達67頁的備忘錄意見書中發出初步禁制令，指憲法第14修正案的「公民權條款」(Citizenship Clause)承諾「幾乎所有在美國出生兒童」都享有公民身分。
前總統歐巴馬任命的庫柏法官在意見中寫道：「本案是非曲直相當明確。最高法院已兩度確認，但凡在美國境內出生的兒童皆為美國公民，只有極少數不受美國法律管轄者除外。」
庫柏還表示，法院將阻止聯邦當局執行川普8月簽署的行政命令。這些行政命令試圖限制出生公民權的適用範圍、打擊「生育旅遊」(birth tourism)。所謂「生育旅遊」，是為了讓孩子出生時自動取得公民身分，專程前往他國生產的行為。
庫柏寫道，這項禁制令也旨在防止川普政府「採取任何其他行動剝奪或侵害該群體成員的公民權」；「不言而喻，聯邦機構遵守憲法和聯邦法律，始終符合公眾利益。」
最高法院6月底即以6比3表決結果，推翻川普第二任期重返白宮首日簽署的限制出生公民權行政命令。隨後，川普於8月6日再接再厲簽署新的嚴打「生育旅遊」行政命令，並羅列出哪幾種人的子女沒資格享有出生公民權。
包括「美國公民自由聯盟」(American Civil Liberties Union, ACLU)在內的多個移民權益倡議團體，很快在9月提起訴訟，對川普的新行政命令提出法律挑戰。
馬里蘭州的聯邦地區法院法官博德曼(Deborah Boardman)在9月應移民權益團體要求，發出初步禁制令，擋下川普政府限制出生公民權的舉措。由拜登總統任命的博德曼法官當時在裁決中寫道：「本院必須發布初步禁令，禁止總統再次嘗試剝奪他人的公民權。」
這份8月簽署的行政命令，核心是限制出生公民權的適用範圍，並嚴打所謂的生育旅遊，意圖讓部分在美出生者無法自動取得美國公民身分。 庫柏指出，憲法第14修正案的公民權條款已明確保障幾乎所有在美國出生的兒童為美國公民，最高法院也曾兩度確認，除極少數例外外不得剝奪。 法院已連續兩次出手阻擋：馬里蘭州法官博德曼先發初步禁制令，25日華府法官庫柏再度下令暫停執行，並禁止政府採取任何剝奪公民權的行動。
精華 FAQ
這份8月簽署的行政命令，核心是限制出生公民權的適用範圍，並嚴打所謂的生育旅遊，意圖讓部分在美出生者無法自動取得美國公民身分。
庫柏指出，憲法第14修正案的公民權條款已明確保障幾乎所有在美國出生的兒童為美國公民，最高法院也曾兩度確認，除極少數例外外不得剝奪。
法院已連續兩次出手阻擋：馬里蘭州法官博德曼先發初步禁制令，25日華府法官庫柏再度下令暫停執行，並禁止政府採取任何剝奪公民權的行動。
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