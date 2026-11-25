美國加州擁有充足的陽光、豐富的自然景觀及多元的娛樂活動，是不少人嚮往的居住地。加州示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Jeff Hutchinson）

AI摘要 文章摘要整理： 一名住在雪梨的網友羨慕加州大房子與自由生活，引發旅居加州者熱議，肯定氣候帶來好心情，也提醒高房價與高物價才是現實壓力。

美國加州 擁有充足的陽光、豐富的自然景觀及多元的娛樂活動，是不少人嚮往的居住地。一名目前居住在澳洲 雪梨的網友「午夜煎餅」近日在小紅書 發文，表示經常觀看美國高中生的日常生活影片，對加州寬敞的獨棟住宅、悠閒的社區環境及自由的生活方式相當憧憬，認為住在當地的人幸福指數很高。貼文引發熱烈討論，不少旅居加州的網友分享自身經驗，有人認為當地氣候確實讓人心情愉悅，也有人直言，高昂的生活成本是不可忽視的現實問題。

「午夜煎餅」表示，自己相當喜歡美國寬敞的獨棟住宅，認為居住在這類社區能感受到平靜、悠閒的生活氛圍。平時觀看美國高中生的生活影片時，也覺得當地學生相當自由，不僅可以自行開車上學，每天看起來都很開朗，還有機會結交不同文化背景的朋友。相較之下，「午夜煎餅」認為雪梨的生活較為單調，身邊有許多來自中國的人，有時甚至感受不到出國生活的氛圍，住宅也普遍不如自己在影片中看到的美國房屋寬敞。

貼文曝光後，不少居住在加州的網友對此深有同感。一名十多年前搬到洛杉磯的網友表示，移居當地後，自己的性格變得更加開朗，由於天氣晴朗，每天起床都感到充滿活力，也逐漸養成健身的習慣，即使偶爾遇到不順心的事情，只要看看窗外陽光下整齊的棕櫚樹，或是後院草坪上嬉戲的松鼠，心情就能有所改善。其他網友也表示，「溫暖又充滿陽光，我現在每天都感覺很滿足」、「天氣好，心情就好」。

不過，也有不少網友指出，加州生活最大的問題就是物價及房價高昂。一名在加州出生長大的網友坦言，雖然自己非常喜歡當地，但高昂的生活成本讓許多年輕人難以負擔，不得不選擇搬離。另有網友認為，社群平台上的生活影片往往只呈現美好的一面，實際生活未必如此愜意，甚至有旅美多年的網友已開始規劃返回中國養老，認為亞洲部分城市在交通、物價及生活便利性方面更具吸引力。

也有曾到雪梨旅遊的加州居民持不同看法，表示自己反而羨慕雪梨的生活環境，不僅中式餐飲選擇豐富，外出也不一定需要開車，相較之下，洛杉磯幅員廣大，前往許多地方都需要長時間開車。此外，美國獨棟住宅也可能存在隔音不佳、蚊蟲容易進入室內等問題，與想像中的生活有所落差。另有網友直言，「有錢在哪裡生活都幸福，沒有錢都不幸福」，認為經濟條件及個人生活偏好，才是影響居住幸福感的重要因素。