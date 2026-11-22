在美華人分享，在美國居住半年與生活多年，對當地的理解截然不同；許多人最終選擇留下，未必認為美國樣樣都好，而是已經在當地建立難以割捨的生活。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華人Noah指出，許多人留在美國並非因為美國樣樣都好，而是工作、家庭與孩子成長環境已難割捨，且美國生活需承擔更多自理與競爭成本。

不少人剛到美國時，首先感受到的並非自由與便利，而是外送及人工費用昂貴、行政流程緩慢，許多在中國很快能完成的事情，在當地可能需要花費更多時間。小紅書 上一名長期往返中美兩地的華人 「Noah說美國」分享，在美國居住半年與生活多年，對當地的理解截然不同；許多人最終選擇留下，未必認為美國樣樣都好，而是已經在當地建立難以割捨的生活。

Noah表示，初到美國時會認為「沒人管」是一大優點，但住久後也發現，這同樣可能成為麻煩。稅務、保險、房屋及子女教育等問題，大多需要自行研究和處理。尤其親自做過生意後，更能體會美國並非毫無限制，而是擁有許多制度與規範；社會提供個人發展空間的同時，應承擔的責任也不會因此減少。

此外，外界經常認為美國家庭不重視競爭，孩子生活輕鬆、父母也較為從容，但Noah觀察，中產以上家庭同樣會為學區、體育、課外活動及大學申請投入大量時間與金錢。美國並非沒有「內卷」或攀比，只是競爭未必直接表現在考試成績，而是藏在教育資源、興趣培養及家庭規劃之中。

Noah的孩子在美國出生長大，後來帶回中國就學，體驗兩邊教育環境後，她仍考慮讓孩子在中學階段返回美國。她認為，美國較吸引人的地方，是容許人們選擇不同的生活方式，可以到矽谷創業、前往華爾街追求事業，也能住在普通小鎮，過相對平靜的日子。不過，這些選擇仍要靠個人爭取，並非每個地區、家庭都擁有相同機會。

Noah認為，不少華人移居後不願離開，真正放不下的或許不是國家本身，而是多年來累積的工作、家庭、朋友及孩子的成長環境。若要搬離，便意味著重新適應另一套生活。

貼文曝光後，有網友認同「適合自己才最好」，也有人表示在美國生活半年便因娛樂少、飲食不便而難以適應；另有移民直言，居住時間越長反而越想回國養老。Noah回應，自己目前選擇兩地往返，並強調無須爭論哪個國家更好，能找到適合自己的生活，才是最重要的事。