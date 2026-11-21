網友分享，自己在美國生活期間培養的10種興趣，從逛超市、研究料理，到健行、逛二手市集及短途旅行，都是日常生活中簡單又容易實踐的活動。健行示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ola Ayeni）

AI摘要 文章摘要整理： 一名旅美華人分享在美國培養的10種興趣，包含料理、健行、二手市集、閱讀與記錄生活，強調平凡小事能在異鄉安放情緒、撐過孤單時刻。

不少人嚮往出國留學或海外生活，認為能體驗不同文化、拓展視野，但實際在異鄉生活，除了面對課業與工作壓力，也得學習如何排解孤獨、適應新環境。近日一名旅居美國多年的華人 網友在小紅書 分享，自己在美國生活期間培養的10種興趣，從逛超市、研究料理，到健行、逛二手市集及短途旅行，都是日常生活中簡單又容易實踐的活動。她也感性表示，興趣不一定要多麼高級，重要的是能讓自己找到生活重心，在平淡的日子裡獲得安慰。

網友backhyonn在小紅書以「在美國的這些年我的十種嗜好」為題發文，分享自己在異鄉生活逐漸養成的興趣。首先是逛當地超市與研究料理，她表示，自己並非單純為了省錢，而是喜歡探索不同食材、嘗試各國食譜，週末悠閒地準備餐點，一頓熱騰騰的飯菜，就能帶來踏實的安全感。其次是健行，美國近郊有不少步道，不必刻意挑戰高難度路線，只要找條輕鬆的小徑散步、欣賞日落，就能暫時放下論文與工作的壓力。

第三項興趣則是逛二手市集與Facebook Marketplace，尋找復古擺飾、舊書及餐具，不僅價格實惠，物品背後的故事也增添收藏樂趣。第四項是欣賞現場演出，包括演唱會、音樂劇等，感受螢幕無法取代的現場氛圍；第五項則是參觀博物館與美術館，利用部分場館提供的學生免費參觀日，悠閒地欣賞展品，度過安靜的午後時光。

此外，backhyonn也喜歡在公寓陽台種植香草與花卉，看著植物慢慢成長，為租屋處增添生氣。第七項則是週末或連假與朋友自駕短途旅行，前往湖邊、小鎮走走，不必安排緊湊行程，享受沿途風景與自由停留的樂趣。第八項是閱讀及蒐集二手書，除了專業文獻，也開始接觸休閒讀物，偶爾到二手書店尋找絕版書籍，讀完還能轉送其他留學生。

至於第九項興趣，backhyonn選擇嘗試網球、瑜珈及慢跑等不同運動，並利用學校提供的免費課程接觸新活動。她強調，運動並非為了追求身材，而是希望讓長時間久坐的身體適度活動。最後一項則是記錄日常，隨手拍下日落、街景與親手完成的料理，將異鄉生活的點滴保存在相簿中，日後回顧也能看見自己一路走來的成長。

backhyonn坦言，獨自在國外生活，興趣不必昂貴或特別出眾，更多時候只是為了安放情緒。無論是做飯、散步、閱讀，或是簡單記錄生活，都能成為調適心情的方式。她感性表示，「日子平淡的時候，就是這些小事撐住很多時刻」，也讓人看見海外生活除了新鮮體驗之外，如何在日常中建立屬於自己的歸屬感。