一名曾在美國生活8年、回國滿2年的網友分享自己觀察到的3種適合赴美生活的人格特質，包括重視公共道德、不追求名利帶來的社交優越感，以及能夠享受孤獨、接受簡單社交生活。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名旅美8年、回國2年的華人網友在小紅書分享，認為重視公共道德、不追求名利優越感、能享受孤獨的人較適合長住美國，引發網友討論與補充。

不少人嚮往赴美留學、工作或定居，認為美國擁有更多發展機會與自由的生活環境，但實際移居海外，仍得面對文化差異、社交圈縮小及生活成本等挑戰。近日一名曾在美國生活8年、回中國定居滿2年的華人 網友，在小紅書 分享自己觀察到的3種適合赴美生活的人格特質，包括重視公共道德、不追求名利帶來的社交優越感，以及能夠享受孤獨、接受簡單社交生活，引發網友熱烈討論。

一名網友「愛國人士Jay（回國兩年版）」在小紅書以「美國生活8年回國兩年後解析什麼人適合去美」為題發文，表示自己回中國生活正式滿2年，決定根據過去經驗，整理出適合長期在美國生活的3項特質。

首先是對自己及他人的公共道德要求較高。Jay認為，美國部分地區民眾相當重視公共禮儀，並分享自己過去就曾因在小巷丟餐巾紙，被路人要求撿起，也曾因在人群附近抽菸遭到指責，讓他深刻感受到當地對公共行為的重視。

第二項特質則是不依賴財富、職位帶來的社交優越感。Jay指出，依照自身觀察，美國職場與社交環境較不容易因個人收入較高，就給予特別的尊敬或奉承。對於習慣受到下屬尊崇、享受社會地位帶來優越感的人而言，這樣的文化差異可能難以適應，甚至有人因此選擇返回原本的生活環境。

第三項則是能享受孤獨、接受相對簡單的社交圈。Jay表示，對於親友大多留在原居地的華人而言，赴美後雖然能減少來自父母及周遭親友的壓力，不必因他人期待而急著買房、生育或選擇特定職業，但另一方面，也可能面臨朋友不多、生活單調的情況。他強調，這3項並非絕對標準，只有真正重視這些生活特質的人，才可能更適應當地環境。

貼文曝光後，有網友認同孤獨感是海外生活的重要考驗，直言「其實最大的核心點你沒去說，能忍受孤獨的人適合去美國」。也有人指出，若願意主動結交當地朋友，仍能建立豐富的社交生活，但部分留學生習慣只與同鄉往來，隨著朋友陸續回國，生活圈也可能逐漸縮小。另有網友補充，喜歡使用英語溝通、具備穩定工作，以及能負擔當地生活開銷，同樣是重要條件。

不過，對於Jay認為美國民眾公共道德較高的說法，也有網友提出反對意見，指出美國部分城市也存在隨地抽菸、環境髒亂及歧視等問題，不能一概而論。另有人認為，城市選擇也會影響社交機會與生活品質。